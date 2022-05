EA Sports FC : tout savoir sur le nouveau visage de FIFA

EA SPORTS FOOTBALL CLUB. Le divorce est prononcé entre Electronic Arts et la FIFA. FIFA 23 sera bien la dernière itération de la franchise légendaire, avant de grands changements que l'on vous explique en détail.

[Mis à jour le 16 mai 2022 à 09h46] Depuis plusieurs mois, les négociations vont bon train entre la FIFA et Electronic Arts. L'éditeur de jeux vidéo américain possède la licence officielle de la Fédération Internationale de Football Amateur depuis 1993, et risque de bientôt s'en séparer. Car une chose est sûre, les négociations n'ont pas abouti, ces derniers-jours, à une conclusion heureuse pour les deux partis. En effet, d'un côté, la FIFA cherche à augmenter les tarifs payés par EA pour la propriété de la célèbre licence de foot et de l'autre elle essaie de lui faire accepter que la licence FIFA apparaisse dans d'autres jeux vidéo (dont Fortnite et Roblox). Une idée rocambolesque pour Electronic Arts qui martèle sans sourciller depuis l'été 2021 pouvoir créer sa propre licence de jeux de football. La rupture a été officialisée le mardi 10 mai dernier puisque EA a annoncé que FIFA 23 serait le dernier épisode de la licence et que les jeux suivants porteraient le nom d'EA Sports Football Club ou EA Sports FC. De son côté, la FIFA a la ferme intention de vendre la licence à un autre éditeur qui pourra créer son propre jeu officiellement rattaché à la fédération.

FIFA 23 sera le dernier jeu FIFA d'Electronic Arts

En tout état de cause, le prochain jeu de football d'Electronic Arts, attendu pour le mois de septembre 2022, s'intitulera bien FIFA 23 au regard du contrat qui unit encore l'éditeur à la FIFA. Il s'agira cependant du dernier jeu estampillé officiellement FIFA d'Electronic Arts avant que l'éditeur lance, courant 2023, sa propre licence EA Sports Football Club. A l'heure actuelle, la FIFA n'a pas encore annoncé de partenaires officiels pour de futurs jeux officiels. Gianni Infantino, PDG de la FIFA, a d'ailleurs annoncé que "le seul jeu authentique et réel qui porte le nom de FIFA sera le meilleur disponible pour les joueurs et les fans de football". Il lui reste cependant à trouver quelqu'un qui voudra bien le développer pour lui.

Join The Club

Learn more July 2023#EASPORTSFC



More details: https://t.co/3fi6YPOH2G pic.twitter.com/75FLzjOapN — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) May 10, 2022

Quels changements pour les joueurs ?

Le changement le plus marquant sera donc le changement de titre des jeux EA qui, dès 2023, seront vendus sous le nom de EA Sports FC. Dans les faits, ce changement de titre ne devrait avoir que peu de conséquences sur l'expérience de jeu, bien maîtrisée depuis des années par les développeurs historiques chez EA. En revanche, les prochaines productions footballistiques d'Electronic Arts devront faire une croix sur les contenus dédiés à la Coupe du monde, licenciée directement par la FIFA.

Pour tout ce qui concerne les contenus liés aux clubs, Electronic Arts se montre extrêmement rassurant : "Tout ce que vous adorez dans nos jeux sera dans EA Sports FC - les mêmes expériences, modes de jeu, championnats, tournois, clubs et sportifs seront là. L'Ultimate Team, la Carrière, les Clubs Pro, le VOLTA seront tous au rendez-vous. Notre portefeuille de licences unique, dans lequel nous avons continué d'investir pendant des dizaines d'années, avec plus de 19 000 joueurs, 700 équipes, 100 stades et 30 championnats , sera seulement disponible dans EA Sports FC. Cela comprend des partenariats exclusifs avec la Premier League, la Liga, la Bundesliga, la Serie A et la MLS - et bien plus". Pas de changement à prévoir sur l'immense majorité du contenu habituel des jeux FIFA qui sera donc la base de travail des futures productions EA qui annonce cependant sa volonté "d'innover, de créer et d'évoluer" après s'être libéré d'un partenaire visiblement difficile en affaires.

Un partenariat avec Nike déjà annoncé

Le communiqué d'Electronic Arts annonçant la mise en chantier d'EA Sports Football Club fait également état d'un nouveau partenariat signé avec l'équipementier Nike. Le fabriquant a fait part de son excitation à l'idée de travailler avec EA Sports. "Nous sommes excités de poursuivre et d'étendre notre partenariat de longue date avec EA Sports alors que nous servons des athlètes qui sont à l'intersection du sport, du jeu vidéo et de la culture". Le renforcement de ce partenariat entre Nike et Electronic Arts n'est pas du tout un hasard. Andrew Wilson, PDG d'EA, expliquait en février 2022 à VGC que les joueurs de FIFA "demandent plus de marques commerciales et culturelles qui leur parlent, qui sont pertinentes sur leurs marchés, pour qu'elles soient plus profondément intégrées au jeu... Des marques comme Nike. Aujourd'hui, à cause de la relation qui existe entre la FIFA et Adidas, nous ne pouvons pas faire ça". Voilà donc également quelque chose qui devrait changer avec EA Sports FC : plus d'espace pour les marques à l'intérieur du jeu de football.