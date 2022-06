Fall Guys : les quêtes et défis de la semaine 2, notre guide

Depuis son passage en free-to-play, Fall Guys a attiré plus de 20 millions de joueurs, qui se doivent de découvrir son système de passe de combat. Pour bien avancer dans ce dernier, le jeu propose des défis à relever, que l'on vous explique en détail.

[Mis à jour le 30 juin 2022 à 13h15] Epic Games a vu juste en s'appropriant Fall Guys. Le célèbre éditeur derrière Fortnite a réalisé l'une des opérations de l'année en passant cet adorable "Battle Royale" en free-to-play, réussissant à réunir plus de 20 millions de joueurs en quelques jours. Le jeu s'est paré par la même occasion d'un système de saisons et de passe de combat qui peut parfois sembler alambiqué à certains nouveaux venus. Pour progresser dans ce passe de combat, les joueurs peuvent réaliser certains défis rapportant pas mal d'expérience, ou étoiles dans Fall Guys. Mais n'oubliez pas que sous cet adorable festival de mini-jeux se cache une compétition féroce pour obtenir la couronne du vainqueur, et que certains défis à relever peuvent se révéler compliqués. Pour vous aider, nous vous listons les défis de la semaine et vous expliquons comment bien les réussir.

Si vous souhaitez progresser efficacement dans votre passe de combat Fall Guys, vous aurez donc quelques défis à réaliser. Car gagner des étoiles ça se mérite. Ces défis durent une semaine, et sont mis à jour tous les jeudis à 11h. Aujourd'hui, nous entrons dans la deuxième semaine de la première saison du jeu, et vos petits haricots vont avoir du pain sur la planche. Il vous faudra participer à différents modes de jeu, ou émissions, et réaliser pas moins de six tâches plus ou moins compliquées. On retrouve cette semaine six défis donc, qui requièrent de la simple participation à des émissions, à l'obtention de la tant convoitée couronne :

Gagner une émission

Pour celui-ci, l'énoncé est assez clair. Il vous faudra donc rentrer dans une émission, et tout simplement la remporter. Une tâche qui peut s'avérer complexe mais qui pourrait bien arriver assez facilement si vous y mettez un peu de temps. Ce défi peut vous rapporter 1200 étoiles. Mais n'oubliez pas, ce qui compte principalement dans Fall Guys, c'est de s'amuser, et rassurez-vous, ce défi est de loin le plus compliqué de la semaine.

Parcourir 3000 m

On reste dans la catégorie des défis relativement explicites avec un défi vraiment plus facile à réaliser que celui ci-dessus. Pour gagner les 1000 étoiles en jeu dans ce défi, il vous faudra simplement parcourir 3000 m en jeu. Pas besoin de réaliser d'action particulière, il vous suffit simplement de jouer et votre personnage parcourra les trois kilomètres demandés en un rien de temps.

Participer à dix émissions

Encore une fois, un défi qu'il vous sera très simple de relever. Pour gagner les 1150 étoiles en jeu dans ce challenge, il vous suffira de participer à dix émissions. Dix parties qui ne seront qu'un plaisir à réaliser, et dont le résultat n'importe pas dans la réalisation de ce défi.

Lancer des objets dans n'importe quelle manche

Dans les différentes épreuves de Fall Guys, vous en trouverez certaines ou vous devez lancer des objets pour marquer des points ou éliminer vos adversaires. C'est notamment le cas de l'épreuve d'équipe basketball, ou encore la nouvelle épreuve finale Blast Ball. Pour réaliser ce défi et gagner 1300 étoiles, il vous faudra donc tomber sur ces modes de jeu et tout simplement lancer des objets.

Se faire toucher 80 fois par un projectile explosif

Parmi la pléthore de mini-jeux présents dans Fall Guys, il y en a un qui implique de se jeter allégrement des bombes explosives au visage. Il s'agit du nouveau mode de jeu Blast Ball, que l'on retrouve depuis le début de la saison 1 parmi les épreuves finales. Mais comme son nom l'indique, Blast Ball est une épreuve finale, c'est à dire qu'il vous faudra faire partie des derniers en vie pour pouvoir espérer y participer. Ensuite, vous n'aurez besoin que de vous faire toucher 80 fois par des projectiles explosifs et voilà, 1400 étoiles dans la poche.

Gagner une médaille d'argent dans 15 épreuves

Si gagner une couronne dans Fall Guys peut s'avérer compliqué, gagner une médaille d'argent l'est un peu moins. Il vous suffira de terminer dans le top 20% des meilleurs joueurs de votre émission pour remporter la précieuse breloque argentée. Répétez l'opération 15 fois et vous obtiendrez les 1150 étoiles mises en jeu dans ce défi.

Fall Guys est désormais free-to-play ! Fall Guys Free for All a débarqué sur l'Epic Game Store et sur toutes les boutiques de console le 22 juin dernier, et se place désormais comme l'un des jeux les plus joués du moment ! Plus de 20 millions de haricots ont rejoint l'aventure décalée et loufoque créée en 2020 par Mediatonic et rachétée récemment par Epic Games. Des nouveaux joueurs qui ont pu découvrir son nouveau système de saisons et de passe de combat.