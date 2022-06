Xbox & Bethesda Games Showcase Extended : où et quand voir la conférence ce mardi ?

Après le Xbox & Bethesda Showcase de la Summer Game Fest, le duo d'éditeur remet le couvert pour un show étendu ce mardi. On vous explique où et quand le regarder.

[Mis à jour le 14 juin 2022 à 07h00] On vous le disait un peu plus haut, la saison estivale du jeu vidéo bat son plein en ce milieu de mois de juin. Les éditeurs et les développeurs se rassemblent au cours de plusieurs évènement dont le plus grand est sans conteste la Summer Game Fest. Le festival de Geoff Keighley profite de l'absence de l'E3 pour rafler toutes les exclusivités et annonces du moment, et peut se targuer d'inclure à ses côtés le Xbox & Bethesda Games Showcase. Cette conférence massive a eu lieu ce week-end et remet le couvert ce mardi pour un show étendu qui nous réserve encore quelques surprises.

Pour aller droit au but, le Xbox & Bethesda Games Showcase aura lieu ce mardi 14 juin à 19h (heure française). Si vous souhaitez visionner les annonces et trailers en live, vous pouvez vous rendre sur la chaîne YouTube officielle d'Xbox. Elle sera dédiée au futures sorties de l'univers désormais conjoint de Microsoft et Bethesda, et nous proposera de découvrir les prochaines exclusivités Xbox et l'avenir du Xbox Game Pass annoncées ce week-end un peu plus en détail. Fans de Sony pas de panique, il est tout à fait possible de trouver des jeux PS5 et PS4 au programme, surtout lors de cette extension de la première conférence.

La plus grande star (et c'est le cas de le dire) de la première conférence Xbox et Bethesda a sans aucun doute été Starfield. Le prochain RPG en monde d'ouvert s'inscrit comme l'un des plus grands projets de Bethesda à ce jour, et surtout, n'est pas un Elder Scrolls, ni un Fallout. Car si les récentes itérations de ces deux franchises ont pu décevoir malgré toute la bonne (c'est faux) foi de Todd Howard, on connait tout de même le pedigree de Bethesda en terme de créations originales et de RPG en monde ouvert. On peut aussi citer Avowed, le FPS médiéval-fantastique, et Senua's Saga : Hellblade 2, le jeu d'exploration et d'horreur de Ninja Theory qui n'est pas encore apparu cet été.

Malheureusement pour de nombreux vétérans des consoles Xbox, Fable a été absent ce week-end, et ne sera normalement pas au menu de la soirée de ce mardi. La nouvelle itération de la franchise légendaire aurait besoin d'un peu plus de temps avant de se montrer selon Jeff Grubb, journaliste et influenceur. Ce sera sans aucun doute le cas pour Perfect Dark et S.T.A.L.K.E.R. 2. Pour le second, difficile d'espérer grand chose à la conférence de ce mardi, GSC Game World étant un studio basé initialement à Kiev, bien que ses employés aient récemment affirmé que son développement continuait. En tous cas, on souhaite à toute leur équipe un retour à la normale rapide.