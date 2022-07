Battlefield 7 : EA recrute pour une campagne solo "incroyable"

EA ne compte pas répéter les erreurs de Battlefield 2042 et recrute déjà pour le développement de la campagne solo du futur volet de la franchise. Battlefield 7 serait d'ailleurs déjà en développement.

Absence de campagne solo, contenu limité, gameplay hasardeux, équilibrage et map design dans les chaussettes... La liste des problèmes de Battlefield 2042 est longue. Après la catastrophe qu'a été la sortie du dernier né de sa bien-aimée franchise de FPS, EA compte bien changer de direction et ne pas répéter les mêmes erreurs. Celles qui ont causé le lourd échec de celui qui devait amener les shooters à l'ère de la next-gen. Tandis que DICE maintient les sourires de façade, assurant que ses équipes restent entièrement consacrées au développement et à l'amélioration de l'expérience Battlefield 2042, il semblerait qu'en réalité le titre ait été enterré, livré à une équipe réduite condamnée à ramasser les morceaux d'un échec cuisant. Pour le reste du studio, c'est vers le futur que les regards son tournés, et vers le prochain titre Battlefield qui serait, selon certains insiders vérifiés, déjà bien en développement. Et pour ce "Battlefield 7" comme on choisira de l'appeler, EA compte proposer une campagne solo "incroyable".

Une campagne solo dans Battlefield 7 ?

C'est en tout cas l'une des premières informations de taille que l'on a pu recevoir sur le jeu. EA a en effet créé un tout nouveau studio à Seattle dédié au développement du mode solo du futur Battlefield, et a placé à sa tête nulle autre que le respecté Marcus Lehto, le co-créateur de la franchise Halo du temps où il travaillait encore chez Bungie. Et il se trouve que ce studio, nommé sobrement Battlefield Seattle Studio, est en pleine phase de recrutement. Or, il est une proposition d'emploi qui n'a pas échappé à l'attention de quelques internautes ; celle de Directeur du design. On peut y retrouver la description de job suivante :

"Vous managerez l'équipe de design et créerez une vision d'une nouvelle campagne de Battlefield. Votre job sera d'orchestrer la création de missions, d'univers narratif, de mécaniques de jeux et de systèmes afin de créer une expérience de la plus haute qualité possible [...] Votre job sera d'assimiler et adopter les principes fondamentaux de la franchise Battlefield et de s'assurer qu'ils seront intégrés à tous les niveaux dans une campagne solo parfaitement construite."

ICYMI: According to a job listing by EA, Marcus Lehto's Seattle studio is looking for a Design Director to manage the design team & design vision of a "new #Battlefield single player campaign experience" while embracing "the core tenets" of the franchise https://t.co/iqKW84dpKQ. pic.twitter.com/UEZdHVVvaW — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) June 27, 2022

Une bonne nouvelle pour les fans, qui déploraient grandement la perte d'un mode solo dans Battlefield 2042, surtout en voyant au profit de quoi l'expérience narrative avait été sacrifiée. Outre ces informations, le développement du prochain titre de Battlefield reste un secret hautement gardé, EA et DICE devant assurer aux joueurs (et aux actionnaires) que Battlefield 2042 n'est pas encore mort et enterré.