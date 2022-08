NBA 2K23 : date et heure de sortie, précommandes... Les infos

La plus célèbre des licences de jeux de football revient pour une édition 2023 placée sous le signe des légendes. Enfin de LA légende du basketball, j'ai nommé Michael Jordan, qui sera à l'honneur de cette prochaine itération.

[Mis à jour le 30 août 2022 à 15h36] 2K Games est de retour pour nous faire tourner un peu le ballon en cette rentrée 2023. L'éditeur géant américain nous offre une nouvelle fois un jeu NBA 2K pour cette saison 2022-2023 qui promet d'être assez explosive. Alors que Boston revient en force, déterminé à aller chercher ses bagues de champion et à sérieusement ruiner les espoirs de Milwaukee côté Est, Golden State part en immense favori côté Ouest pour une nouvelle saison entre les mains de Steph Curry et de Klay Thompson. Une affiche à grand spectacle qui a de quoi faire rêver, et pimenter un NBA 2K23 que les joueurs attendent au tournant. En effet la licence de 2K Games souffre depuis un moment de son manque d'ambition et d'innovation et aurait bien besoin d'un remontant, sous la forme d'un 2K23 réussi. On croise les doigts.

The G.O.A.T est de retour. La NBA 2K23 Michael Jordan édition mettra à l'honneur la plus grande star de l'histoire du basketball, un hommage de taille à l'incontournable numéro 23, légende des Chicago Bulls. Si les images de gameplay se font rares dans cette séquence d'une minute, le sens du spectacle lui ne manque pas et parvient à titiller l'excitation des fans du jeu en dépit de la qualité des itérations NBA 2K précédentes. En effet, le souvenir d'un NBA 2K11 glorieux flotte dans les mémoires, le dernier jeu de 2K Games à avoir honoré le légendaire arrière des Chicago Bulls. D'ailleurs, les 10 défis Jordan devraient être de retour dans cette édition puisque 2K Games a été annoncé les avoir réactualisés et modernisés pour l'occasion. Si les précommandes du jeu débutent le 7 juillet prochain, il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur son contenu.

Communication minimale côté 2K sur le contenu en jeu de NBA 2K23. Autant ne pas vous attendre à des révolutions technologiques majeures, le jeu restant cross-gen en sortant à la fois sur Xbox One et PS4 ainsi que sur PS5 et Xbox Series. Au delà de ça, 2K23 intégrera une nouvelle fois les défis Michael Jordan. Ces dix missions introduites dans NBA 2K11 vous proposent de revivre les moments les plus importants de la carrière du sextuple champion de NBA. On y retrouve son fameux match de playoffs contre les Celtics de 1986, la finale de la NBA 1991 ou encore ses 69 points contre les Cavaliers en 1990. Autant d'expérience qu'il sera possible de revivre directement dans 2K23.

Si vous souhaitez acheter 2K23 avant sa sortie, sachez que vous bénéficierez des différents bonus de précommande rattachés au jeu :

5 000 VC (monnaie virtuelle)

10 packs promo MyTEAM (un exemplaire livré par semaine)

Une optimisation pour chaque catégorie de compétences Ma CARRIÈRE

Une optimisation pour chaque catégorie de Boost Gatorade

Maillot MyPLAYER Devin Booker

Carte agent libre Devin Booker MyTEAM, notée 95

Contient : Le jeu de base - 100 000 VC (monnaie virtuelle)- 1 accès Dual-Gen (dans la même famille de console) - 12 mois d'abonnement NBA LEAGUE PASS (diffusion en live de la NBA) - Du contenu bonus Ma CARRIÈRE et MyTEAM

On vous le disait juste ci-dessus, mais on sait déjà que l'on pourra précommander NBA 2K23 dès le 7 juillet prochain. Une commande qu'il faudra peut-être effectuer à l'aveugle, tant les informations sur le jeu sont pour l'instant limitées. On sait que 2K23 comprendra une édition Michael Jordan et une édition Championnat, bien que cette dernière ne devrait pas sortir en dehors des Etats-Unis puisqu'elle contiendra un an d'accès aux diffusions télévisées de la NBA. Pour ce qui est de la date de sortie de NBA 2K23, le jeu arrivera en boutique et sur le web le 9 septembre prochain, directement sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S.