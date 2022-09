NBA 2K23 : notes des joueurs, date et heure de sortie... Toutes les infos

NBA 2K23 arrive d'ici quelques jours et déjà la fièvre du parquet s'empare des fans de basket. Une édition 2023 dédiée à Michael Jordan qui cherchera à marquer les esprits tout en restant cross-gen.

[Mis à jour le 8 septembre 2022 à 09h00] Roi des simulations de basketball, NBA 2K nous présente une nouvelle itération annuelle ce week-end. NBA 2K23 débarque dans nos salons et nos bureaux pour nous inviter à découvrir une nouvelle saison de NBA haute en intensité. On y retrouvera le traditionnel mode MyCAREER, plus prenant que jamais, un beau morceau de WNBA et surtout toute une série de défis dédiés à Michael Jordan, le fameux numéro 23 des Chicago Bulls. Une sortie qui tentera de redorer le blason d'une licence en grande perte de vitesse depuis quelques années. En tous cas, si vous voulez connaître toutes les informations au sujet de NBA 2K23, vous êtes au bon endroit.

On commence avec une petite bombe lâchée sur Twitter tout récemment, la note de Russell Westbrook. Le meneur des Lakers a été durement touché par les dieux des notations puisqu'il voit sa note fixée à 78 pour la saison 2023. Un score en dessous de 80 qui a de quoi surprendre les fans du MVP de la saison 2016-2017, de l'homme aux triples doubles. Mais ce n'est pas tout, ce sont aussi les notes des champions en titre de la NBA qui ont de quoi étonner. On parle bien entendu de Golden State qui se démarque par une équipe assez "faible" comparée à la note de Stephen Curry (96). On vous laisse en juger par vous même, mais peut être qu'Andrew Wiggins méritait un peu plus de 84.

The G.O.A.T est de retour. La NBA 2K23 Michael Jordan édition mettra à l'honneur la plus grande star de l'histoire du basketball, un hommage de taille à l'incontournable numéro 23, légende des Chicago Bulls. Si les images de gameplay se font rares dans cette séquence d'une minute, le sens du spectacle lui ne manque pas et parvient à titiller l'excitation des fans du jeu en dépit de la qualité des itérations NBA 2K précédentes. En effet, le souvenir d'un NBA 2K11 glorieux flotte dans les mémoires, le dernier jeu de 2K Games à avoir honoré le légendaire arrière des Chicago Bulls. D'ailleurs, les 10 défis Jordan devraient être de retour dans cette édition puisque 2K Games a été annoncé les avoir réactualisés et modernisés pour l'occasion. Si les précommandes du jeu débutent le 7 juillet prochain, il faudra patienter encore un peu pour en savoir plus sur son contenu.

Communication minimale côté 2K sur le contenu en jeu de NBA 2K23. Autant ne pas vous attendre à des révolutions technologiques majeures, le jeu restant cross-gen en sortant à la fois sur Xbox One et PS4 ainsi que sur PS5 et Xbox Series. Au delà de ça, 2K23 intégrera une nouvelle fois les défis Michael Jordan. Ces dix missions introduites dans NBA 2K11 vous proposent de revivre les moments les plus importants de la carrière du sextuple champion de NBA. On y retrouve son fameux match de playoffs contre les Celtics de 1986, la finale de la NBA 1991 ou encore ses 69 points contre les Cavaliers en 1990. Autant d'expérience qu'il sera possible de revivre directement dans 2K23.

A noter aussi que le jeu possédera le mode MyCAREER, qui vous proposera de créer et de développer votre propre joueur. Au delà du terrain, ce sont tous les aspects de la vie de sportif de haut niveau qui sont abordés dans ce mode de jeu. Différentes personnalités de la sphère NBA sont présentes dans le mode MyCAREER, qui vous proposera différentes cinématiques, dialogues et options pour vous faire sentir dans les Jordans de votre joueur. Un mode assez populaire depuis quelques années et qui pourrait bien être le point clef de 2K23.

Si vous souhaitez acheter 2K23 avant sa sortie, sachez que vous bénéficierez des différents bonus de précommande rattachés au jeu :

5 000 VC (monnaie virtuelle)

10 packs promo MyTEAM (un exemplaire livré par semaine)

Une optimisation pour chaque catégorie de compétences Ma CARRIÈRE

Une optimisation pour chaque catégorie de Boost Gatorade

Maillot MyPLAYER Devin Booker

Carte agent libre Devin Booker MyTEAM, notée 95

Contient : Le jeu de base - 100 000 VC (monnaie virtuelle)- 1 accès Dual-Gen (dans la même famille de console) - 12 mois d'abonnement NBA LEAGUE PASS (diffusion en live de la NBA) - Du contenu bonus Ma CARRIÈRE et MyTEAM

2K23 est d'ores et déjà disponible en précommande, et ce prochain jeu de 2K Games arrive le 9 septembre prochain, directement sur PC, PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et Nintendo Switch. Une sortie que les fans attendent avec impatience, non mécontents de pouvoir se jeter dans les meilleurs moments de la carrière de Michael Jordan, et de développer leur histoire avec le mode MyCAREER. Une sortie que beaucoup de fans attendent au tournant, après plusieurs années assez molles côtés sorties NBA 2K.