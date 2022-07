Skull and Bones : où visionner la présentation de gameplay du jeu ?

Après la Summer Game Fest 2022 il y a quelques semaines, le mois de juillet semble tout de même s'annoncer chargé en annonces côté jeux vidéo. C'est notamment le cas pour Skull and Bones, présenté prochainement par Ubisoft.

[Mis à jour le 6 juillet 2022 à 15h19] Yaarr ! Les pirates sont de retour. Ubisoft a annoncé récemment avoir choisi le 7 juillet prochain pour la présentation de Skull and Bones, sa création originale plongée au cœur du monde de la piraterie de la fin de la Renaissance. Enfin, les corsaires et autres flibustiers ne sont jamais vraiment partis bien loin, malgré le fait que Skull and Bones ait connu un développement compliqué depuis son annonce à l'E3 de 2017. Le titre maintenant développé par Ubisoft Singapour avait été initialement prévu pour le troisième trimestre 2022, et reste annoncé pour la deuxième partie de l'année fiscale du studio, à savoir encore Octobre 2022 et Mars 2023. Aux dernières nouvelles, Skull and Bones sera un jeu d'action et d'aventure tactique à la troisième personne, vous plongeant dans la peau d'un capitaine de navire personnalisable. On fait le point sur tout ce que l'on sait sur le jeu un peu plus bas dans cet article.

Ubisoft a enfin prévu de nous dévoiler son prochain titre original Skull and Bones lors d'une diffusion en direct sur Youtube prévue pour le 7 juillet 2022 à 20h00 (heure française). Développé par Ubisoft Singapour, le jeu devrait nous proposer enfin quelques images de gameplay et de quoi nourrir nos attentes avant sa sortie. Pour l'instant, les seules images du jeu qui ont pu être aperçues (très brièvement) sur le web ont été six minutes de gameplay de ce qui semblait être son tutoriel. Nul doute que la présentation de ce jeudi contiendra plus d'images et d'informations à se mettre sous la dent en or. Vous pouvez visionner la présentation du jeu en direct ci-dessus ou sur la page YouTube officielle d'Ubisoft.

Peu nombreuses sont les informations qui sont parvenues à s'échapper des cales d'Ubisoft au sujet de Skull and Bones. Le développement du jeu avait initialement commencé en 2013, en tant qu'expansion solo puis multijoueur du révéré Assassin's Creed IV : Black Flag. Selon Kotaku, le jeu a subi de nombreux changements lors de sa création, tant au niveau de sa réalisation que de son gameplay. Un développement chaotique et onéreux, décrit par un employé d'Ubisoft comme "un cas classique de mauvais management pendant huit ans" qui aurait coûté à Ubisoft plus de 120 millions de dollars selon le journal d'investigation vidéoludique américain.

Le jeu aurait épousé tour à tour différents concepts, celui de jeu de batailles navales, de jeu de survie sur terre ferme ou encore une aventure amphibie à la manière d'Assassin's Creed IV Black Flag. Pour ce qui est de l'état actuel du jeu, mystère mystère, bien que l'on sache qu'il proposera une campagne solo en plus d'un mode joueur contre joueur multijoueur. Selon les rapports de certains insiders respectés, le jeu sera composé d'exploration, de gestion de navire et de combats navaux. Aucune mention n'a été faite de combats au corps à corps ou d'abordages pour l'instant, au grand dam d'une grande partie des fans.

Pour ce qui est d'une date de sortie, on vous le disait dans l'introduction mais rien n'est encore gravé dans la roche du côté d'Ubisoft. Le jeu a connu un développement chaotique, passé de mains en mains depuis 2013 avant de finir comme premier grand projet d'Ubisoft Singapour. Des changements décisionnaires qui ont entraîné un fort délai du jeu, annoncé pour la première fois au salon de l'E3 2017. Mais pour l'instant, Skull and Bones est toujours prévu pour la seconde moitié de l'année fiscale actuelle d'Ubisoft, comprenez fin 2022 début 2023. La présentation de gameplay de ce jeudi pourrait bien répondre précisément aux interrogations quant à la date de sortie du jeu.