Amazon Prime Gaming : 30 jeux offerts durant les Prime Days !

Les Prime Days d'Amazon sont lancés depuis quelques jours et vous laissent l'opportunité de découvrir une trentaine de jeux gratuitement. Ces jeux sont disponibles en téléchargement pour les abonnés Amazon Prime, on vous liste les meilleurs.

[Mis à jour le 13 juillet 2022 à 11h29] Les Prime Days 2022 sont lancés depuis le mardi 12 juillet. Une période de promotions strictement réservées aux membres Amazon Prime, et qui se traduit aussi par de nombreux avantages. En effet, si vous êtes abonnés à Amazon Prime, vous pouvez aussi profiter de l'offre Prime Gaming, vous proposant divers services gratuits comme un abonnement à une chaîne Twitch, du contenu virtuel dans différents jeux (des RP sur League of Legends, des skins sur Destiny 2, des joueurs dans FIFA FUT...) mais aussi plus d'une trentaine de jeux disponibles en téléchargement ! Il vous reste quelques heures pour profiter de cette offre qui vous permettra de découvrir des jeux comme Mass Effect, The Grid, mais aussi des grands classiques comme Star Wars Republic Commando ou encore Need for Speed Heat.

Si vous êtes abonnés à Amazon Prime, que vous le soyez de longue date ou que vous soyez en train de profiter de l'offre d'essai gratuite d'Amazon Prime, vous avez donc le droit de profiter des offres Prime Gaming. Parmi ces dernières, on retrouve du contenu en jeu mais aussi et surtout un trentaine de jeux disponibles en téléchargement direct sur l'application Amazon Games. Pas besoin de rester abonné pour profiter du jeu une fois téléchargé. La liste complète des jeux gratuits est trouvable à cette adresse, mais voici un petit aperçu des titres disponibles :

Les jeux gratuits des Prime Days © Amazon

On y retrouve de grands classiques, comme Mass Effect en version Legendary, mais aussi l'excellent Star Wars : Republic Commando qui vous plonge dans la peau d'une équipe de clones d'élite pendant la Guerre des Clones. Pour les amateurs de voitures, on retrouve Need For Speed Heat et Grid Legends, deux jeux de courses sortis respectivement en 2019 et 2022. Après ces quatre gros noms du jeu vidéo, vous pouvez aussi profiter d'une vingtaine de jeux plus modestes mais tout aussi qualitatifs, généralement issus de studios indépendants.

Le Prime Day 2022 est lancé depuis le mardi 12 juillet et prendra fin dès mercredi à 23h59 ! Pendant 48h, les membres abonnés au programme Amazon Prime peuvent profiter de remises exclusives sur de nombreux produits. Afin de profiter des offres du Prime Day, vous devez posséder un compte Amazon abonné au programme Amazon Prime. Cette formule, disponible pour 49 € par an, propose cependant une période d'essai de 30 jours gratuits facilement résiliable. Vous pourrez donc profiter pleinement des promotions du Prime Day sans forcément rester abonné !

Attention : le Prime Day est réservé aux abonnés Amazon prime, l'offre premium du site. Cette dernière dispose cependant d'une offre d'essai gratuite de 30 jours si vous souhaitez participer au Prime Day sans débourser un centime. N'oubliez cependant pas de désactiver le renouvellement automatique qui s'élève à 5,99 euros par mois et 49 euros par an !

Profiter de l'essai gratuit Amazon Prime

Notez que le Prime Day n'est pas le seul avantage lié à l'abonnement Amazon Prime. Ce dernier vous permet également de disposer de livraisons en un jour ouvré gratuitement, de l'accès au service de streaming Prime Video, de différents bonus sur vos jeux vidéo avec Prime Gaming, et bien d'autres services intégrés.