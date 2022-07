Stray : succès assuré pour l'adorable jeu de BlueTwelve Studios

Un félin se pavane avec grâce dans les rue d'une ville abandonnée par les humains, voilà l'intrigue de Stray, la nouvelle création de BlueTwelve Studios. Une sortie de milieu d'été qui a conquis les cœurs de la presse. Toutes les infos en détail.

[Mis à jour le 19 juillet 2022 à 14h43] Si vous avez toujours rêvé de vous réincarner en chat, Stray est incontestablement fait pour vous. La nouvelle sortie de studios de BlueTwelve nous offre une aventure unique, vous plongeant dans la peau du second meilleur ami de l'Homme dans les méandres d'une ville futuriste peuplée uniquement de robots. C'est donc à vous, jeune félin téméraire, de vous frayer un passage au cœur de cet univers cyberpunk dense et dangereux, évitant les obstacles, explorant les environs et vous faisant occasionnellement les griffes sur un meuble un peu trop neuf à votre goût. Une sortie de l'été à ne pas manquer, surtout si l'on en croit la critique qui lui accorde louanges sans compromis.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette nouvelle sortie, vous pouvez la découvrir à travers une séquence de gameplay publiée il y a quelques mois par Playstation. En effet, la création de Bluetwelve reste une exclusivité Playstation, disponible à la fois sur PS4 et PS5, mais aussi sur PC via Steam. Sans être l'une des figures de proue de la Playstation dans la guerre permanente des exclusivités, Stray reste un argument de poids en faveur de la console nipponne. Pour ce qui est du gameplay, Stray a été réalisé en plaçant le chat au cœur de tous ses procédés de développement. Par d'ingénieuses méthodes de motion-capture, les équipes de BlueTwelve Studios sont parvenues à retranscrire les mouvements, la curiosité voire même la personnalité de nos compagnons félins préférés.

Dans Stray, vous incarnez un chat errant, séparé de sa famille et forcé de traverser la dense et sombre "ville morte". Cette zone futuriste est inspirée du quartier de Kowloon, celui qui fût jadis le lieu le plus densément peuplé de la planète. On y retrouve une verticalité sans fin, l'intrication complexe des éléments urbains et bien entendu l'absence totale de ciel bleu. La ville morte est aussi d'inspiration cyberpunk, peuplée uniquement de robots plus ou moins accueillants et fonctionnels, dont vous comprenez le langage grâce à B12, votre compagnon lui aussi automate et amnésique. Ces automates ont bâti une nouvelle civilisation sur les ruines de la notre, sans pour autant que le jeu en fasse un élément central de son intrigue. Plutôt, en vous plongeant dans la peau d'un chat, Stray met particulièrement l'accent sur l'exploration, avec quelques instants de résolution d'énigmes et d'action. Car les robots ne sont pas les seuls habitants de la ville morte, il y a aussi les Zurks, ces ignobles petites créatures batraciennes qui se déplacent en groupe et rongent le métal. Il vous faudra à tout prix les éviter lors de votre excursion urbaine.

Avec un score de 84/100 sur Metacritic (sur plus de 70 revues), Stray est incontestablement une réussite. Salué par la presse française et internationale, le jeu semble apporter quelque chose de nouveau dans le monde du jeu vidéo. Un projet original, abordant avec subtilité les problématiques de l'effondrement et de l'influence de l'homme sur son environnement, sans pour autant faire officie de réquisitoire écologiste. C'est du moins l'avis du Washington Post, qui lui accorde sans sourciller le statut de "meow-sterpiece" : "Le jeu n'essaye pas de faire des déclarations grandiloquentes sur l'hubris ou l'innovation aveugle de l'humanité. Au lieu de cela, il vous promène à travers une ville vivante, respirante, où les robots ont façonné leur propre société avec les cendres d'une autre, et laisse le joueur faire de l'autodestruction de l'humanité ce qu'il lui plaira".

Du côté des français, la critique est aussi très positive, JeuxVideo.com lui accorde un 15/20, en déplorant uniquement l'impossibilité de sauter quand bon vous semble, et la simplicité parfois trop grande des puzzles proposés. Pour IGN France en revanche les puzzles sont qualifiés d'ingénieux et l'on s'attriste seulement de la durée de vie du jeu, un peu trop courte (entre 6 et 8 heures). Le magazine lui attribue tout de même 8/10. Pour revenir un peu sur nos confrères anglophones, The Guardian est lui aussi dithyrambique à son sujet, le qualifiant sans hésiter de "moment parfait dans un monde brisé" avant de lui attribuer cinq étoiles sur cinq.

Stray est bien entendu l'une des dernières exclusivités Playstation. Le jeu est donc réservé aux consoles de Sony, mais pas que. En effet, il est possible d'y jouer sur PC, le fabricant nippon ayant depuis longtemps décidé d'inclure les joueurs clavier et souris dans ses nouvelles sorties. Vous pourrez donc le retrouver sur Steam, la plateforme de jeu de Valve, au prix très modeste de 26,99 €. La bonne nouvelle, c'est qu'il est d'ores et déjà en promotion, une réduction de 10 % dont vous pouvez profiter pourvu de vous créer un compte Steam. Petit rappel, le jeu sera disponible à partir du 19 juillet à 19h sur PC.