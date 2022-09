L'accès anticipé de FIFA 23 bientôt disponible, comment le rejoindre ?

FIFA 23 arrive d'ici quelques jours et il sera déjà possible de le découvrir dès ce mardi grâce à son accès anticipé. Une période d'essai disponible à travers trois offres différentes, que l'on vous explique en détails.

[Mis à jour le 26 septembre 2022 à 11h05] Plus que quelques jours avant la sortie de FIFA 23, le plus populaire des jeux de simulation sportive fait son grand retour au mois de septembre en montrant patte blanche pour la dernière édition de son histoire. La licence phare d'Electronic Arts touche en effet à sa fin après le divorce entre le studio américain et la Fédération Internationale de Football, officialisant la fin de la célèbre série de jeux de football. FIFA 23 sera donc le dernier FIFA, et ouvrira officiellement ses stades aux joueurs le 30 septembre prochain. Mais la bonne nouvelle c'est qu'il est possible d'y jouer en accès anticipé dès ce mardi 27 septembre, grâce à trois techniques que l'on vous détaille juste ci-dessous.

FIFA 23 sera disponible sur Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X|S, PC et Stadia le 27 septembre à minuit heure locale. Le jeu qui chevauche une nouvelle fois deux générations de console proposera deux expériences distinctes en différenciant les consoles "old-gen" et "next-gen". En effet, les versions du jeu sur PC, PS5 et Xbox Series profiteront des innovations techniques liées à l'Hypermotion 2 et aux nouvelles animations offensives et défensives, tandis que les consoles plus anciennes devront se contenter d'un FIFA relativement classique, dénué de ses optimisations et améliorations techniques récentes.

Commençons par le premier moyen de profiter de FIFA 23 pleinement dès le 27 septembre à minuit : acheter l'édition Ultimate. Cette édition légendaire vous permet en plus du jeu d'obtenir 4600 points FIFA, des joueurs FUT en prêt, et bien d'autres petits avantages qui pourraient faciliter vos premières heures sur FUT. Mais le plus important ici c'est aussi que l'édition Ultimate vous offre un accès illimité au jeu dès le 27 septembre à 00h00. Un seul petit problème, son prix, puisqu'elle est vendue au prix de 99.99 € sur consoles et 89,99 € sur PC. Un investissement conséquent, sachant tout de même que les versions Ultimate de FIFA 23 sur console comprennent aussi la mise à niveau gratuite des versions "old-gen" (Xbox One et PS4) vers les versions "next-gen" (PS5, Xbox Series). Alors si vous comptez prochainement changer de console, c'est peut-être la bonne version du jeu pour vous.

Vous le savez peut-être déjà, mais EA possède désormais son propre service d'abonnement vidéoludique. Cette offre, divisée en deux abonnements EA Play et EA Play Pro, vous propose différents avantages qui diffèrent de l'une à l'autre. Pour ce qui est d'EA Play (3,99 € / mois ou 24,99 € / an), un abonné acquiert l'accès à une playlist de jeux EA, 10 % de remise sur les achats de la boutique EA, des cadeaux virtuels et surtout, ce qui nous intéresse ici, 10 heures d'accès anticipé aux toutes nouvelles sorties. S'abonner à EA Play vous permet donc d'obtenir 10 heures de jeu en accès anticipé sur FIFA 23 dès le 27 septembre. EA Play est valable sur PC via Steam et EA App, sur Playstation et sur Xbox.

En ce qui concerne EA Play Pro, cet abonnement est quasiment similaire au Xbox Game Pass. Il englobe tous les avantages de l'EA Play mais vous offre un accès illimité à l'ensemble des jeux EA, y compris les nouvelles sorties. Un abonné EA Play Pro n'aura donc pas besoin d'acheter FIFA 23 pour y jouer, et pourra accéder à son accès anticipé dès le 27 septembre prochain sans limite de temps. L'abonnement EA Play Pro est proposé uniquement pour les joueurs PC, et fonctionne seulement avec l'EA App. Son prix est de 14,99 € / mois ou 99,99 € / an.

Vous le savez peut-être déjà, mais les membres du Xbox Game Pass et du Xbox Game Pass Ultimate bénéficient de certains avantages vis à vis des jeux EA. En effet, EA et Microsoft se sont acoquinés pour associer leurs offres Xbox Game Pass et EA Play. Pour faire plus clair, les abonnés au Xbox Game Pass bénéficient aussi des avantages d'EA Play. Si vous suivez notre raisonnement, vous comprendrez que tous les abonnés au Xbox Game Pass possèdent donc un accès anticipé à FIFA 23. Seulement, cet accès est limité à 10 heures de jeu. Si vous êtes abonnés au Xbox Game Pass, vous pourrez donc profiter de FIFA 23 dès le 27 septembre pendant 10 heures. Cette offre concerne bien évidemment uniquement les joueurs Xbox et PC. Vous pouvez vous abonner au Xbox Game Pass pour 9,99 € / mois avec une réduction à 1 € / mois pour le premier mois sur PC.