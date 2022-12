Dune Awakening : bêta, trailer, gameplay... Les infos des Game Awards

Décidément, l'univers de Frank Herbert a le vent en poupe. Dune Awakening, le projet fou de Funcom, se précise dans un trailer nous parlant enfin de son gameplay et de sa bêta.

[Mis à jour le 09 décembre 2022 à 12h54] Présenté pour la première fois lors de la Gamescom 2022, Dune Awakening s'annonce décidément comme un projet de grande envergure, porté par Funcom et Level Infinite. Une impression que nous a donné son nouveau trailer, dévoilé aux Game Awards 2022, qui nous a montré pour la première fois quelques séquences de gameplay de ce jeu annoncé comme un jeu de survie en open-world massivement multijoueur. Des titres qui en font un projet d'envergure, ayant l'ambition de bousculer l'hibernation du genre MMO. Et on ne va pas s'en plaindre. Toutes les informations sur le jeu, son gameplay et sa bêta, c'est juste ci-dessous.

Si les images du trailer ci-dessus ne nous ont pas forcément beaucoup apporté côté gameplay, le site officiel de Dune Awakening nous offre une plongée succincte sur l'ambition de ce projet de Funcom. Le jeu est défini comme un survival open-world, massivement multijoueur, et le studio défini l'expérience des joueurs comme suit :

"Elevez-vous de la survie à la domination dans une Arrakis vaste et désolée partagée par des milliers d'autres joueurs. Dune Awakening combine la difficulté et la créativité d'un jeu de survie avec le potentiel social et interactif d'un jeu massivement multijoueur pour créer le premier MMO de survie en monde ouvert."

Le monde d'Arrakis sera bien entendu un élément incontournable du gameplay, proposant un environnement à la fois beau et sans pitié, où les dunes et les canyons cachent à la fois des dangers et des richesses incommensurables. Le gameplay s'oriente vers des combats à la troisième personne, mêlant à la fois des petites escarmouches et des batailles à grande échelle où vous aurez l'occasion de vous battre à pied, en véhicule et dans les airs. Une quantité d'armes, de véhicules et de gadgets seront mis à votre disposition ainsi que différentes techniques et capacités de combat. Des affirmations extrêmement ambitieuses qui auraient presque de quoi nous faire craindre un lancement décevant.

Annoncé une nouvelle fois lors des Game Awards 2022, Dune Awakening sera précédé d'une période de bêta, qui sera sans aucun doute essentielle pour le bon fonctionnement de cet ambitieux MMO open-world. Cette période de test peut être rejointe par tous les joueurs pourvu de s'inscrire sur cette page. Le jeu sera disponible sur PC via Steam, mais aussi sur PS5 et sur Xbox Series X|S. Une sortie condamnée par son ambition à être uniquement disponible sur les plateformes next-gen. Si l'on en croit les dires de Funcom, cette bêta devrait arriver courant 2023.