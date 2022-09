Assassin's Creed Red : Ubisoft nous emmène enfin au Japon

Lors du Ubisoft Forward, une conférence dédiée entre autres aux quinze ans de la franchise Assassin's Creed, le studio a présenté son projet Assassin's Creed Codename Red, un futur jeu qui se tiendra au Moyen-Âge au Japon.

140 millions de copies vendues, c'est le chiffre étourdissant associé à la franchise Assassin's Creed. Les jeux d'Ubisoft fêtent en ce moment leurs quinze ans, et le studio compte bien s'appuyer sur cette occasion pour redonner un coup de boost à une série en légère perte de vitesse. Or, lors de la conférence Ubisoft Forward du 10 septembre dernier, le studio français a dévoilé plusieurs de ses projets, dont Assassin's Creed : Mirage (que vous pouvez découvrir en détail dans notre article juste ci-dessous, et Assassin's Creed Codename : Red. C'est sur dernier volet que l'on se concentrera dans cet article, celui que beaucoup de joueurs attendent depuis un moment.

Les assassins et les ninjas, c'est un peu la même chose. Adeptes du parkour, de l'infiltration et des meurtres plus ou moins brutal, difficile de ne pas tracer une connexion entre ces deux univers extrêmement populaires de la pop culture. C'est d'ailleurs ce qu'on fait les fans d'Assassin's Creed depuis longtemps, en demandant ardemment l'arrivée d'un titre de la célèbre franchise situé au Japon. Et bien c'est désormais chose faite puisque Ubisoft a dévoilé Assassin's Creed Codename Red, l'un des prochains titres de la série. Une chose est sûre c'est que ce court trailer montrant une image d'un protagoniste sur le toit d'une maison japonaise traditionnelle, peut déjà vous attirer des fans impatients.

Développé par Ubisoft Montréal, Assassin's Creed Red sera le prochain jeu dit "premium" de la licence. C'est à dire qu'il s'agira d'une expérience à grande échelle, sensée "incarner le futur du RPG en monde ouvert dans la série" selon Ubisoft. On voit donc où Ubisoft compte emmener ses jeux, en prenant la décision de diviser ses futurs jeux en deux catégories, les histoires scénarisées inspirées des premiers Assassin's Creed comme le prochain Assassin's Creed Mirage, et les open-world RPG qui continuent sur la lignée d'Assassin's Creed Origins, Odyssey et Valhalla. De quoi séduire les fans de la première heure, les fans de la dernière heure, et tous ceux entre les deux. Pour ce qui est d'une date de sortie, il faudra patienter encore un peu, le jeu étant toujours en cours de développement. Mais on peut tabler sur fin 2024, voire 2025.