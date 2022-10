Les Sims 4 : tout ce qu'il faut savoir sur son passage gratuit

Les Sims 4 passe ce jour officiellement en free-to-play, faisant de l'un des monuments du jeu vidéo une expérience entièrement gratuite. On fait le point.

[Mis à jour le 18 octobre 2022 à 11h22] Avec son bon milliard de profits générés, et ses 36 millions de joueurs actifs dans le monde, les Sims 4 ne fait douter personne quant à son statut de pilier du monde du jeu vidéo. Nos loquaces avatars séduisent grâce au charme incontestable offert par une seconde vie, et ce depuis la sortie du jeu en septembre 2014. Huit années plus tard, Electronic Arts a pris une direction complètement différente pour son jeu, choisissant de lui offrir ce mardi 18 octobre le statut de free-to-play. Oui vous l'avez bien entendu, les Sims 4 est devenu totalement gratuit, disponible en téléchargement libre sur les plateformes de l'éditeur américain. Mais attention, quelques petits détails s'immiscent dans cet évènement d'importance, notamment pour les joueurs ayant déjà acheté le jeu. On fait le point juste ci-dessous.

More players! More stories! More ways to chaos!

The Sims 4 will be FREE to download across PC/Mac & Consoles from October 18!



More updates to follow during a special Behind The Sims Summit stream: https://t.co/nnVeoMTktM pic.twitter.com/EuJ6ylaynb — EA UK (@electronicarts) September 14, 2022

C'est une petite bombe qu'a lâché EA Games mi septembre dernier en nous affirmant que Les Sims 4 deviendrait totalement gratuit le 18 octobre. Une annonce en amont du Behind the Sims Summit, la conférence entièrement dédiée aux jeux et extensions de nos avatars baragouinant qui a eu lieu tout récemment. Concrètement, le jeu de base, The Sims 4, est disponible en téléchargement gratuit sur PC et Mac via Origin ou EA App, et sur Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series X|S et Xbox One. Ce passage en free-to-play ne concerne évidemment pas la douzaine de packs d'extension du jeu, qui restent bien entendus optionnels et payants.

Pour les abonnés à EA Play et EA Play Pro, les deux services d'abonnement vidéoludiques d'Electronic Arts, l'expérience ne sera pas tout à fait identique. Différents packs d'extensions des Sims 4 sont disponibles dans une Play List depuis le 18 octobre. Pour les joueurs EA Play, cela se traduit par l'accès au pack d'extension les Sims 4 Au Travail, et pour les abonnés EA Play Pro l'accès au même kit d'extension plus un kit d'objet Bambins.

Si vous souhaitez rejoindre l'aventure gratuite des Sims 4, sachez que vous pourrez trouver le jeu sur les plateformes EA, à savoir Origin et l'EA App. Vous pouvez télécharger les deux clients sur le site officiel d'EA, et nous vous recommandons de plutôt opter pour l'EA App qui a vocation a devenir la principale application d'Electronic Arts.

Téléchargez Origin

Téléchargez l'EA App

Le passage en free-to-play des Sims 4 s'est effectué le 18 octobre dernier. Le jeu est donc disponible en téléchargement gratuit sur PC et Mac via les applications Origin et EA App, et sur les boutiques officielles Playstation et Xbox. Pour tous les joueurs qui possèdent déjà les Sims 4, EA a prévu un petit cadeau lors de ce passage en free-to-play, à savoir un kit d'extension "Desert Luxe" ou Luxe du Désert. Ce kit est disponible en téléchargement, et l'a été gratuitement jusqu'au 17 octobre dernier.