WoW Wrath of the Lich King Classic : le guide de survie du lancement

Dans quelques jours, de nombreux aventuriers retourneront sur les terres de Norfendre afin d'empêcher Arthas Menethil d'accéder au trône de Roi Liche. Une plongée nostalgique dans le passé qui risque d'attirer beaucoup de monde, et pour laquelle on vous a préparé un petit guide de survie.

WoW Classic continue son petit bout de chemin, et tente de raviver la flamme du passé dans le cœur des joueurs aguerris, là où son cousin World of Warcraft peine à convaincre au delà des premiers mois de ses nouvelles extensions. La chute de World of Warcraft a en effet été vertigineuse, avec un nombre de joueurs estimé inférieur à deux millions, loin des chiffres astronomiques enregistrés lors de son pic de popularité en 2008, lors de la sortie de l'extension Wrath of the Lich King. Quoi de plus logique alors pour Blizzard que de remettre en avant ce contenu certes vénérable mais extrêmement populaire, avec cette extension qui rappelle aux vétérans ce qu'était la gloire de l'ancien temps ? L'aventure WoW Classic continue avec l'arrivée de WOTLK (pour les intimes) le 26 septembre prochain, une sortie qui risque d'attirer de nombreux joueurs, désireux de retrouver les sensations de leur jeunesse. Autant de facteurs qui feront de ce prochain lundi une journée évènement, avec ses habituels bugs, files de connexion interminables et tout ce qui a toujours fait le charme d'une soirée de lancement d'extension de World of Warcraft. On vous a préparé un petit guide pour vous permettre de vous lancer sur les terres de Norfendre sans encombre.

Le planning de sortie de WOTLK Classic est assez compliqué, et nous propose à nous français de nous lancer dans cette nouvelle aventure dans la nuit du 26 au 27 septembre à minuit précise. Il faudra donc gardez les yeux ouvert pour ce lancement tardif qui risque d'impliquer une courte nuit de sommeil et une bonne dose de café le mardi matin. On attend bien évidemment du trafic sur Battle.net et sur le client Blizzard, avec à n'en pas douter des files de connexion à n'en plus finir.

Lundi prochain, à minuit, rendez-vous sur votre client Battle.net, que vous devez avoir au préalable mis à jour, pour rejoindre les autres aventuriers de WOTLK Classic. Bien entendu, vous risquez de rencontrer de longues files d'attente avant de pouvoir vous connecter aux services Battle.net. Un seul conseil reste valable pour cette situation : s'armer de patience et passer le temps de manière constructive. Une fois connectés, vous aurez l'option de choisir votre Royaume. Si vous n'avez pas encore créé de personnage WoW Classic, n'hésitez pas à rejoindre les Royaume estampillés "Nouveau". Il s'agit de serveurs ouvert spécialement pour l'occasion, riches en slots disponibles, et sur lesquels tous les joueurs posséderont un nouveau personnage. Attention, il est essentiel de rejoindre le même Royaume que votre guilde ou vos amis si vous souhaitez jouer ensemble.

Pour débuter votre quête sur les terres désolées de Norfendre, vous n'avez qu'à vous rendre sur le Port de Hurlevent ou au Port de Menethil dans les Paluns pour les joueurs de l'Alliance. Vous y trouverez des navires en partance pour le nord, que vous vous empresserez d'embarquer. Pour les joueurs de la Horde, des zeppelins vous attendent à l'extérieur d'Orgrimmar et de Fossoyeuse. Nous vous conseillons d'avoir au moins atteint le niveau 68 avant de vous rendre en Norfendre, si vous ne voulez pas que vos premiers pas dans le froid glacial soient très compliqués.

Parmi les nombreuses nouveautés qui accompagneront la sortie de Wrath of The Lich King Classic, on retrouve bien évidemment une toute nouvelle classe, le Chevalier de la Mort, un formidable bruiser qui vous permet à la fois de jouer DPS ou Tank, et qui montre une durabilité à toute épreuve au cœur de la mêlée. Mais ce n'est pas tout, en vous rendant sur les terres du Nord, à Norfendre, vous découvrirez une toute nouvelle région désolée, ravagée par la guerre, et royaume d'Arthas Menethil, le nouveau Roi Liche d'Azeroth. Votre personnage pourra atteindre le niveau 80, débloquer de nouveaux talents, perfectionner son stuff, et parcourir trois nouveaux donjons (le Donjon d'Utgarde, le Nexus et l'Ancien Royaume) ainsi que trois raids (le Sanctum Obsidien du Vol Noir, l'Oeil de l'Eternité et Naxxramas). La calligraphie fait aussi son entrée dans les professions disponibles.