Mario + les Lapins Crétins Sparks of Hope : date de sortie, précommande... On fait le point

Après être apparu dans un film pour la première fois, notre plombier moustachu revient dans une nouvelle sortie sur Nintendo Switch. Mario + les Lapins Crétins : Sparks of Hope, c'est pour très bientôt, et on vous résume tout à son sujet.

[Mis à jour le 07 octobre 2022 à 15h18] La Nintendo Switch va bientôt bénéficier d'une nouvelle exclusivité de marque avec la sortie de Mario + the Lapins Crétins : Sparks of Hope. Une production tout droit sortie des studios milanais et parisiens d'Ubisoft, et qui compte laisser son empreinte sur une année 2022 jusqu'ici assez vide pour la console hybride de Nintendo. Encore une fois, le jeu se présente comme une aventure tactique au tour par tour. Avec certaines nouveautés, comme des dialogues doublés et traduits, des mécaniques de combat améliorées et un tout nouveau scénario, Mario + les Lapins Crétins : Sparks of Hope a l'intention d'occuper vos longues nuits d'hiver, et de proposer une aventure pas comme les autres.

Mario + les Lapins Crétins Sparks of Hope se déroule dans une galaxie loufoque, mêlant l'univers de notre plombier moustachu et celui des léporidés (oui, oui) ahuris. Cet univers se trouve dans un grand danger, attaqué de toutes parts par Cursa, une entité démoniaque qui cherche à en absorber toute l'énergie grâce au Darkmess. Cursa a aussi envoyé ses sbires capturer les Sparks, des petites créatures cromignonnes issues de l'union entre les lapins crétins et les Lumas, et c'est à Mario et ses compagnons (Peach, Bowser, Luigi et les Lapins Crétins) de les secourir. Une nouvelle fois, on vous envoie sauver la galaxie.

Mario + les Lapins Crétins : Sparks of Hope est prévu pour le 20 octobre prochain. Une sortie imminente qui se fera bien entendu en exclusivité sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. Ses puzzles, ses énigmes, ses combats et ses aventures en font une expérience vidéoludique pour toute la famille, bien que, contrairement à son prédécesseur, Mario + les Lapins Crétins : Kingdom Battle, le jeu soit entièrement réservé à un mode solo. Une absence de mode coop dommageable mais justifiée par une volonté de fournir une expérience solo inédite, complète et riche en nouveautés. On demande à voir.

Si vous comptez acheter Mario + les Lapins Crétins : Sparks of Hope, pour le découvrir seul, en famille ou entre amis, vous vous poserez sûrement une question pertinente : est-il nécessaire de précommander le jeu ? Pour vous répondre, sachez que précommander cette sortie auprès de l'Ubisoft Store vous donne accès à un pack cosmétique exclusif pour vos armes. Le jeu existe aussi en version Gold, vendue à 89,99 € tout de même, édition qui comprend divers bonus cosmétiques et le Season Pass qui vous donne accès aux futurs DLC du jeu, prévus pour les prochains mois.