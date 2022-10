Mario + les Lapins Crétins Sparks of Hope : où le trouver au meilleur prix ?

Notre plombier italien préféré est de retour pour une toute nouvelle aventure déjà disponible. Si l'aventure Mario + les Lapins Crétins : Sparks of Hope vous tente, on vous aide à la trouver au meilleur prix.

[Mis à jour le 20 octobre 2022 à 11h10] Une toute nouvelle exclusivité a débarqué sur Nintendo Switch, marquant le retour de l'union improbable entre l'univers de Mario et celui des Lapins Crétins. Une sortie qui nous provient tout droit des studios d'Ubisoft et qui compte bien raviver la flamme de la console hybride de Nintendo après une année plus que moyenne pour ses joueurs. Le jeu se présente comme une aventure tactique et fun, vous permettant de découvrir les mondes d'un tout nouvel univers aux paysages loufoques et somptueux, à l'image de ses habitants. Mais bien évidemment, cet univers est en danger, et c'est à notre plombier préféré, ses compagnons et leurs amis aux grandes oreilles de l'en débarrasser.

Mario + les Lapins Crétins Sparks of Hope se déroule dans une galaxie étrange, mêlant l'univers de notre plombier moustachu et celui des léporidés (oui, oui) ahuris. Cet univers se trouve dans un grand danger, attaqué de toutes parts par Cursa, une entité démoniaque qui cherche à en absorber toute l'énergie grâce au Darkmess. Cursa a aussi envoyé ses sbires capturer les Sparks, des petites créatures cromignonnes issues de l'union entre les lapins crétins et les Lumas, et c'est à Mario et ses compagnons (Peach, Bowser, Luigi et les Lapins Crétins) de les secourir. Une nouvelle fois, on vous envoie sauver la galaxie.

Mario + Les Lapins Cretins Sparks Of Hope Edition Cosmique SWITCH Neuf à partir de 59,95 € Amazon 59,95 € Voir

Micromania 59,99 € Voir

Mario + Les Lapins Cretins Sparks Of Hope Gold SWITCH Neuf à partir de 64,99 € Occasion à partir de 79,00 € Cdiscount 64,99 € Voir

Amazon 76,99 € Voir

Fnac 79,99 € Voir

Leclerc 79,99 € Voir

Rakuten 90,52 € Voir

Micromania 89,99 € Voir Rakuten 90,52 € 79,00 € Voir

Si vous comptez acheter Mario + les Lapins Crétins : Sparks of Hope, pour le découvrir seul, en famille ou entre amis, vous vous poserez sûrement une question pertinente : quelle version du jeu choisir ? Pour vous répondre, sachez qu'outre la version Standard du jeu, il existe aussi en version Gold, vendue à 89,99 € tout de même, édition qui comprend divers bonus cosmétiques et le Season Pass qui vous donne accès aux futurs DLC du jeu, prévus pour les prochains mois.

Mario + les Lapins Crétins : Sparks of Hope est disponible depuis le 20 octobre dernier bien entendu en exclusivité sur Nintendo Switch et Nintendo Switch Lite. Ses puzzles, ses énigmes, ses combats et ses aventures en font une expérience vidéoludique pour toute la famille, bien que, contrairement à son prédécesseur, Mario + les Lapins Crétins : Kingdom Battle, le jeu soit entièrement réservé à un mode solo. Une absence de mode coop dommageable mais justifiée par une volonté de fournir une expérience solo inédite, complète et riche en nouveautés.