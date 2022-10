Silent Hill 2 : Konami prépare un remake du chef d'oeuvre horrifique

Konami a officiellement marqué le retour de l'une des plus terrifiantes franchises de jeux d'horreur en présentant le trailer de Silent Hill 2 Remake.

[Mis à jour le 20 octobre 2022 à 10h56] Dès sa sortie en 1999 des studios de Konami, Silent Hill s'est vite imposée comme l'une des licences phares du monde du jeu vidéo d'horreur. Ses scénarios alambiqués basés sur une horreur graphique et psychologique impitoyable ont laissé leur empreinte sur la pop culture, entraînant outre toute une série de jeux vidéo, de nombreux films et produits dérivés. Sauf que côté jeux vidéo, l'annulation du projet P.T. en 2014 nous a laissé un grand vide d'un peu moins d'une décennie. Un vide qui a pris fin lors de la conférence Silent Hill Transmission, puisqu'on a pu y voir les premières images d'un futur remake de Silent Hill 2. Le chef d'œuvre de 2001 se voit offrir un nouveau look et une nouvelle vie, et s'il était déjà terrifiant sur Playstation 1, il le sera d'autant plus sur nos générations actuelles de console.

James Sunderland n'a jamais été aussi beau, et les aventures qui l'attendent aussi terrifiantes. C'est un trailer en CGI de qualité que nous a proposé Konami lors de la Silent Hill Transmission afin de nous présenter son projet de remake de Silent Hill 2. Celui que beaucoup considèrent comme le plus légendaire des jeux de la série se voit donc offrir une nouvelle vie dans un remake que l'on retrouvera sur Playstation 5 et PC en exclusivité temporaire (un peu à la manière de Deathloop) avant une sortie bien plus tard sur consoles Xbox. Développé par Bloober Team, le studio polonais derrière Layers of Fears, Blair Witch et The Medium.

C'est une réponse qui reste pour l'instant assez floue, mais dont on semble connaître la réponse. Konami et Bloober Team ont annoncé le remake de Silent Hill 2 comme étant une exclusivité de Playstation 5, mais pas seulement. Le jeu devrait emprunter le chemin des exclusivités temporaires de Sony, à savoir une sortie jour 1 à la fois sur PS5 et sur PC, et une arrivée six mois à un an plus tard sur consoles Xbox. A terme, Silent Hill 2 devrait donc arriver sur la console de Microsoft, mais il faudra patienter un peu plus que les joueurs PC et Playstation.

Pour l'instant, aucune date n'a été avancée pour la sortie de Silent Hill 2 Remake. Le jeu se présente uniquement sous un trailer en CGI, et l'on sait que le studio derrière son développement, Bloober Team travaille actuellement sur le second volet de Layers of Fears, prévu pour 2023. A noter que Bloober Team est un studio indépendant, de taille modeste, alors difficile d'imaginer une sortie du remake de Silent Hill 2 avant 2024. Les fans et les joueurs devront donc prendre leur mal en patience avant de retrouver les chaleureuses rues de la charmante ville de Silent Hill, et de pouvoir passer du bon temps avec ses habitants.