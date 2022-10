Silent Hill : où et quand suivre la conférence ce mercredi ?

Le grand retour de l'un des monuments du jeu d'horreur, c'est ce mercredi soir à onze heure. Une soirée évènement que vous avez la possibilité de vivre en live.

[Mis à jour le 19 octobre 2022 à 17h37] Dès sa sortie en 1999 des studios de Konami, Silent Hill s'est vite imposée comme l'une des licences phares du monde du jeu vidéo d'horreur. Ses scénarios alambiqués basés sur une horreur graphique et psychologique impitoyable ont laissé leur empreinte sur la pop culture, entraînant outre toute une série de jeux vidéo, de nombreux films et produits dérivés. Sauf que côté jeux vidéo, l'annulation du projet P.T. en 2014 nous laisse avec un grand vide d'un peu moins d'une décennie. Un vide qui prend fun ce soir avec la conférence Silent Hill Transmission, à visionner en live dès 23h.

Juste ici :

La conférence Silent Hill habilement nommée Transmission est prévue pour le 19 octobre à 23 h (heure française). Vous pourrez y assister en direct depuis le site officiel de la licence, spécialement créé pour l'occasion, ou sur Youtube. Attention, ce site, et toute la franchise Silent Hill si l'on extrapole un petit peu, sont adressés à un public adulte et averti. Les jeux Silent Hill sont caractérisés par une violence physique et psychologique qui ferait rougir Resident Evil, et portent des messages forts qui risquent d'être hors de la portée des joueurs les plus jeunes. Vous aurez donc besoin de confirmer votre majorité avant de pouvoir accéder au show.

Si elle est officiellement dépeinte par Konami comme dédiées aux "dernières informations sur la série de jeux Silent Hill", la conférence de cette semaine pourrait bien marquer un tournant dans le genre du jeu vidéo horrifique. Le retour d'une licence aussi révéré, tant pour ses scénarios et messages profonds, que pour son horreur impitoyable, pourrait bien redorer tout une catégorie de jeux à laquelle manquent ses classiques. On attend bien entendu l'annonce d'un projet futur de jeu vidéo, connu pour l'instant sous le nom de "Silent Hill : The Short Message" si l'on en croit certaines rumeurs. Le nom du jeu aurait d'ailleurs déjà été évalué et déposé en Corée du Sud. Réponse définitive ce mercredi à 23h.