Game Awards 2022 : lauréats, trailers, annonces... La soirée résumée

Les Game Awards ont récompensé les meilleurs jeux de l'année lors d'une cérémonie haute en couleurs au Microsoft Theater de Los Angeles. Une cérémonie qui a sacré Elden Ring, Nintendo, mais aussi le jeu vidéo français.

[Mis à jour le 09 décembre 2022 à 10h03] Après deux années marquées par le coronavirus, l'industrie du jeu vidéo commence à relever la tête. Bien que les reports de date de sortie soient toujours aussi nombreux, c'est aussi pour le mieux puisque les studios ont vu leurs pratiques de "crunch" condamnées unanimement par le public et leurs pairs. Les calendriers de sorties sont plus souples, l'industrie prend plus son temps, et les produits finis sont d'une qualité globalement impressionnante. Les Game Awards 2022 ont récompensé hier les plus gros succès de l'année côté jeu vidéo, une cérémonie qui s'est conclu sur le sacre incontestable d'Elden Ring, le chef d'œuvre de From Software qui a pris d'assaut la culture geek. Mais ce n'est pas tout, Nintendo, God of War et même certains titres français plus modestes ont vu leurs efforts salués lors de ces "Oscars" du jeu vidéo. On fait le point juste ci-dessous.

Si vous avez (logiquement) manqué la cérémonie des Game Awards 2022, qui s'est tenue on le rappelle entre 1h30 et 5h du matin dans la nuit du jeudi 8 au vendredi 9 décembre, vous pouvez toujours revisionner la diffusion live juste ci-dessous. Vous pourrez y apercevoir certaines des plus grandes stars de l'industrie réunies au Microsoft Theater de Los Angeles, et y revivre le sacre d'Elden Ring, les nombreuses récompenses de God of War : Ragnarök, mais aussi les nombreux trailers et annonces au sujet de prochaines sorties encore inattendues il y a quelques heures.



Elden Ring et God of War : Ragnarök au sommet

Les jeux français à l'honneur