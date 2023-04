Star Wars Jedi Survivor : gameplay, date de sortie... On fait le point

Cal est de retour pour une nouvelle aventure en plein cœur de l'Empire Galactique. Notre jedi fugitif a bien grandi et nous présentera le nouveau chapitre de ses aventures dans Star Wars : Jedi Survivor.

Star Wars aura entraîné beaucoup d'adaptations sur les plus petits écrans. Entre les différentes séries Disney+ qui étendent grandement les films de George Lucas, et les sorties jeu vidéo désormais gérées par EA et Ubisoft, notre galaxie très lointaine ne l'est plus tellement. Elle est le théâtre de nouvelles aventures aux destins tragiques, tout comme celui de Cal, ce jeune Jedi fuyant l'ordre 66 depuis son plus jeune âge. Le voici de retour dans Star Wars : Jedi Survivor, la nouvelle création de Respawn qui reprend là où Fallen Order s'était arrêté. On vous dit tout à son sujet.

Non content de continuer l'histoire de Cal et sa fuite permanente de l'Empire Galactique, Jedi Survivor compte pousser encore plus loin ce qui a fait le succès de son aîné. Si l'histoire de Fallen Order avait été son gros point fort, créant un univers solide en parallèle des différents films et séries Star Wars, son gameplay lui a pu décevoir. Or, Respawn en a pris note et compte vraiment améliorer les combats et les éléments de Parkour de son titre phare. C'est du moins ce que les premières préviews laissent deviner. On vous laisse visionner les premières images de gameplay pour que vous en ayez le coeur net.

Après la présentation du premier trailer de Star Wars : Jedi Survivor aux Game Awards 2022, l'excitation des fans était à son comble. Il faut dire que la qualité du premier opus de cette relativement nouvelle série était indéniable, nous plongeant dans l'obscurantisme des premières années de formation de l'empire aux côté de l'attachant Cal, un apprenti Jedi en fuite. Ce second épisode était donc prévu à l'origine pour le 17 mars 2023, et sortira en définitive le 28 avril. Un report de six semaines justifié dans une lettre que l'on vous traduit juste ci-dessous.

Respawn s'exprime sur le report de Jedi Survivor © Respawn Entertainment

"Depuis trois ans, l'équipe Jedi ici à Respawn a versé son âme et son coeur dans Star Wars : Jedi Survivor, et nous sommes fiers de dire que ce prochain chapitre dans le récit de Cal Kestis est complet. Nous sommes en ce moment même concentré sur les dernières étapes de création du jeu : fixer des bugs et polir pour améliorer la performance et l'expérience de jeu du joueur. Star Wars : Jedi Survivor est une réponse directe aux requêtes de notre communauté, qui délivre des destinations extensives à explorer, un combat et une exploration évolués et bien entendu, la continuation de l'histoire de Cal et de BD. Créer ce jeu a fait de nous une meilleure équipe, et nous avons tout donné à tous les niveaux pour faire de ce deuxième épisode ce que les fans attendent de Respawn et Lucasfilm Games.

Pour que notre équipe atteignent le cahier des charges qualité typique de Respawn, soit offerte le temps dont elle a besoin pour atteindre le niveau de perfection que nos fans méritent, nous avons ajouté six semaines cruciales au développement de Star Wars : Jedi Survivor, qui sortira désormais le 28 avril 2023 dans le monde. Merci à EA et Respawn de nous avoir donné le temps nécessaire pour vous fournir la meilleure expérience possible, et merci à vous our votre compréhension. Que la Force soit avec vous. Stig et l'équipe Star Wars : Jedi."

Pour l'instant, peu de séquences de gameplay pour Star Wars Jedi : Survivor mais de nombreuses images de synthèses nous offrant quelques idées sur l'intrigue de ce nouveau volet. On retrouve Cal en tant que l'un des fugitifs les plus recherchés de l'Empire Galactique dans une aventure qui le portera aux confins de la Galaxie. De nouvelles actions en combat et de nouveaux personnages sont aussi à attendre dans cette suite tant attendue, dont la sortie a malheureusement été repoussée à la fin avril 2023.

Sorti en novembre 2019 sur PC, PS4 et Xbox One, Star Wars Jedi : Fallen Order s'est vite imposé comme un incontournable dans la catégorie des jeux Star Wars, mais aussi des jeux tout court. Avec son histoire prenante, ses acteurs et son scénario de haut niveau, mais surtout son gameplay à la fois dynamique, accessible et satisfaisant, Fallen Order est vite devenu la clef de voute du succès actuel de la célèbre franchise de science-fiction sur le terrain des jeux vidéo. Il a aussi été l'occasion pour Respawn Entertainment de prouver sa capacité à maîtriser les "jeux Star Wars" et à s'imposer comme chouchou incontesté d'Electronic Arts, aux dépends de DICE, coincé avec les massacres qu'ont été Battlefront 2 et Battlefield 2042.