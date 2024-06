The Acolyte : que faut-il connaître à Star Wars avant de voir la série Disney+ ?

Une nouvelle série Star Wars arrive sur Disney+ cette semaine. Mais faut-il être un expert de l'univers pour découvrir les premiers épisodes de The Acolyte ? On fait le point.

Préparez-vous à replonger dans la galaxie lointaine, très lointaine. Une nouvelle série ancrée dans l'univers Star Wars sort ce mercredi sur Disney+. Dans The Acolyte, les fans de la saga et les autres vont découvrir une nouvelle intrigue, qui se déroule une centaine d'année avant la naissance d'Anakin Skywalker et les événements de La menace fantôme, lorsqu'un maître Jedi enquête sur des meurtres qui pourraient être commis par une figure de son passé.

Mais pas de panique si vous êtes un néophyte de l'univers créé par Georges Lucas ou si vos souvenirs sont vagues : il n'y a pas besoin de connaître Star Wars sur le bout des doigts pour voir The Acolyte, puisque l'intrigue introduit de nouveaux personnages et de nouveaux événements. Comme l'a expliqué la créatrice de la série, Leslye Headlands, en interview à Linternaute, "si vous connaissez la légende, les événements d canon, si vous avez vu Clone Wars, si vous avez vu les prequels, il y a des clins d'oeil dans la soirée. Mais c'est une porte d'entrée très simple à cet univers. Vous n'avez pas besoin de connaître l'univers Star Wars pour regarder cette série. Tant que vous savez ce qu'est un Jedi, vous pouvez apprécier et suivre la série". Si vous n'avez vraiment rien suivi, sachez donc juste qu'un Jedi est un chevalier qui étudie et sert l'énergie mystique qu'est la Force, et surtout son côté "lumineux". Il se bat au sabre laser.

The Acolyte compte dans son casting Lee Jung-jae, la star de Squid Game, qui incarne un Maître Jedi et donnera la réplique à Amandla Stenberg (The Hate U Give, Hunger Games). Carie-Anne Moss (Matrix), Jodie Turner-Smith (Anne Boleyn), Manny Jacinto (The Good Place), Charlie Barnett (Poupée russe) ou encore Dafne Keen (His Dark Materials) sont également de la partie. Pour l'anecdote, Joonas Suotamo, qui avait incarné Chewbacca dans la troisième trilogie et dans le spin-off Solo: A Star Wars Story, renfile le costume pour jouer un autre Wookie.

S'abonner à Disney+

Quelle est l'intrigue de Star Wars : The Acolyte ?

Se déroulant à une époque bien antérieure à celle de la famille Skywalker, The Acolyte nous plonge un siècle avant les évènements de Star Wars : Episode I, durant les derniers jours de l'ère de la Haute République. Présentée comme un thriller mystérieux, la série évoque les pouvoirs émergents du côté obscur. Pour enquêter sur une série de crimes, une ex Padawan retrouve son Maître Jedi, mais ils doivent se confronter à des puissances bien plus redoutables qu'ils ne le pensaient.

Quels acteurs au casting de Star Wars : The Acolyte ?

Amandla Stenberg : Mae

Lee Jung-jae : Sol

Manny Jacinto : Qimir

Dafne Keen : Jecki Lon

Jodie Turner-Smith : Mère Aniseya

Rebecca Henderson : Vernestra Rwoh

Charlie Barnett : Yord Fandar

Dean-Charles Chapman

Carrie-Anne Moss : Indara

Margarita Levieva

Joonas Suotamo : Kelnacca

Amy Tsang

Où voir Star Wars: The Acolyte en streaming ?

Les fans de la saga Star Wars peuvent en découvrir davantage sur les origines de l'univers imaginé par George Lucas le 5 juin 2024 sur Disney+, avec une diffusion hebdomadaire chaque mercredi. Pour voir The Acolyte, il suffit d'être abonné à la plateforme de streaming au moment de la sortie de la série. Sachez que l'abonnement à Disney+ est disponible pour 5,99 euros par mois (avec publicités), 8,99 euros par mois (deux écrans mais pas de pub), ou 11,99 euros par mois (tous les avantages dont 4 écrans).