Dead Island 2 : date de sortie, trailer, gameplay... Toutes les infos

Après avoir avancé sa date de sortie d'une semaine, Dead Island s'est révélé en détails dans une longue séquence de gameplay. On vous résume tout ce qu'il faut savoir sur la nouvelle sortie de Deep Silver.

[Mis à jour le 8 mars 2023 à 15h22] Dead Island est enfin de retour ! La célèbre licence de Deep Silver, qui aura notamment engendré les excellents Dying Light, s'offre un deuxième volet en plein milieu du mois d'avril. De quoi ravir des fans dans l'attente d'un reboot de la franchise de jeux de survie et d'horreur, et satisfaire les amateurs de jeux en coopération. On se penche en détail sur cette nouvelle sortie de Deep Silver, sa date de sortie, son gameplay et tout ce qui en fait un évènement à ne pas manquer ces prochaines semaines.

Pilier du genre survival horror en coopération, Dead Island a su convaincre par son esprit décalé et son gameplay profondément jouissif. Dead Island 2 ne compte pas s'éloigner de ces principes et va proposer un jeu de survie et de zombies comme Deep Silver a le don de les faire. Crafting, looting, arbres de compétences, tout y sera pour offrir au joueur un petit goût du Dead Island original, en version modernisée bien évidemment.

En annonce surprise de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2022, Deep Silver et Dambuster nous ont enfin présenté l'attendu Dead Island 2, à travers un cours trailer de gameplay qui a eu le don de nous surprendre par sa qualité graphique et l'annonce d'une date de sortie. Et oui, vous ne rêvez pas, Dead Island 2 est prévu pour le 21 avril prochain, une sortie que l'on retrouvera directement sur PS4, PS5, PC, Xbox Series et Xbox One. Il semblerait donc que le cauchemar de développement soit entièrement fini pour Deep Silver, tandis que les fans sont heureux de renouer avec une licence qui a fait ses preuves.

Comme toute bonne sortie qui se respecte, Dead Island 2 vous propose différentes éditions, directement disponibles en précommande sur différents sites de vente. On y retrouve la version Standard (69,99 €) du jeu, l'édition Deluxe (75,99€) et bien entendu l'édition Gold (89,99 €). Les packs respectifs sont présentés comme suit :

Les versions de Dead Island et leur contenu © Deep Silver

Vous pourrez les retrouver sur PS5 :

Pour rappel, le jeu est prévu sur PS4, PS5, Xbox Series et Xbox One pour le 3 février 2023.