La remplaçante de la Nintendo Switch arrive bientôt en magasin selon ce célèbre journal

La nouvelle console de Nintendo serait lancée très prochainement selon plusieurs sources expertes dans le domaine...

Allons-nous bientôt abandonner notre Nintendo Switch au profit d'une toute nouvelle console ? C'est en tout cas ce que suggère le très sérieux média Bloomberg et l'un de ses analystes, expert dans le domaine. Selon le site du journal américain, Nintendo s'apprête à dévoiler au grand public sa prochaine génération de consoles afin de remplacer la Nintendo Switch qui fête bientôt sa sixième année.

Si la fameuse console tant attendue ne dispose toujours pas de nom officiel, Bloomberg dispose de plusieurs nouvelles informations. Tout d'abord, cette console serait dévoilée et commercialisée en 2024, sans plus de précisions. Nintendo pourrait bien choisir de lancer sa nouvelle machine d'ici quelques mois afin de remplir les listes de noël et cadeaux de fin d'année, ce qui constituerait sans doute un joli boost à son lancement.

L'autre nouvelle concernant la nouvelle console de Nintendo vient de ses spécificités. Selon Bloomberg, ce nouveau produit disposerait d'un écran LCD de 8 pouces. Pour rappel, la première Nintendo Switch est sortie avec un écran LCD de 7 pouces avant d'être proposée avec un écran OLED dans une toute nouvelle version sortie en fin d'année 2021.

On peut dire que cette nouvelle concernant l'écran de la prochaine console de Nintendo étonne et déçoit. Un écran LCD en 2024 pourrait bien paraître assez ancien et décevant au niveau de la qualité, mais cela pourrait également être une stratégie commerciale pour proposer un modèle OLED d'ici quelques années.

Cette nouvelle console de Nintendo aura pour lourde tâche de faire mieux que sa grande soeur, la Nintendo Switch, qui s'est écoulé à plus de 132 millions d'unités depuis sa sortie en début d'année 2017. Pour rappel, cela fait maintenant plusieurs années que des rumeurs circulent autour de cette nouvelle console. Cette dernière aurait notamment été présentée en catimini à un certains parc de développeurs à la Gamescom, salon du jeu vidéo organisé en septembre dernier.