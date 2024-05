League of Legends : Riot Games dévoile un skin à plus de 400 euros

L'éditeur Riot Games vient de dévoiler le tout premier skin de personnage en hommage à un joueur pro de League of Legends. Il s'agit du skin le plus cher de l'histoire du jeu.

Le jeu League of Legends est certainement l'un des titres compétitifs les plus connus au monde. Chaque mois, des joueurs professionnels s'affrontent durant des tournois aux enjeux variables avec leurs personnages préférés. Avec plus de 160 champions à son actif, League of Legends offre un large choix de personnages à incarner le temps d'une partie. Ces mêmes champions peuvent également bénéficier d'un skin leur permettant de revêtir une nouvelle apparence moyennant de la monnaie du jeu ou de l'argent réel.

Il y a quelques mois, Riot Games, studio à l'origine de League of Legends, avait dévoilé ses intentions de lancer une série de skins basés sur les plus grands joueurs professionnels du jeu. Le premier champion à en bénéficier, Ahri, disposerait notamment d'un skin en hommage au joueur Faker, généralement considéré comme le meilleur joueur professionnel au monde.

Le pack de skins le plus cher de League of Legends s'établit à près de 460 euros. © Riot Games

Seulement voilà, les nouveaux skins de Ahri "Hall of Fame" passent mal auprès de la communauté. Et pour cause : ces derniers sont proposés dans trois packs différents pouvant grimper jusqu'à 460 euros ! Les trois skins en question sont les suivants :

Ahri Transcendée (5430 RP / environ 40 euros) : ce bundle comprend le champion Ahri + skin d'Ahri légende transcendée + pass Hall of Legends + une bordure exclusive + une emote de provocation + une icône + des emotes exclusives.

ce bundle comprend le champion Ahri + skin d'Ahri légende transcendée + pass Hall of Legends + une bordure exclusive + une emote de provocation + une icône + des emotes exclusives. Ahri Immortalisée (32430 RP / environ 250 euros) : ce bundle comprend le champion Ahri + skin d'Ahri légende immortalisée + un effet visuel exclusif de coup de grâce + un annonceur visuel personnalisé + une transformation de skin uniques avec 3 formes distinctes + une illustration holographique + un arrière-plan de profil dynamique + une bordure spéciale + une icône + des emotes exclusives.

ce bundle comprend le champion Ahri + skin d'Ahri légende immortalisée + un effet visuel exclusif de coup de grâce + un annonceur visuel personnalisé + une transformation de skin uniques avec 3 formes distinctes + une illustration holographique + un arrière-plan de profil dynamique + une bordure spéciale + une icône + des emotes exclusives. Ahri Signature (59260 RP / environ 460 euros) : ce bundle comprend le champion Ahri + un mouvement signature du joueur Faker + un coup de grâce contre les bâtiments + le titre Faker boss de fin + une bordure + une bannière + une illustration signature pour les personnages de Ahri et LeBlanc + le déblocage automatique de tous les niveaux du passe de combat et de leurs récompenses + des chromas Parangon pour des skins de LeBlanc, Zed, Ryze et Syndra + une icône + des emotes exclusives.

Ces skins seront disponibles pendant une durée limitée au sein de la boutique du jeu League of Legends. Les joueurs ont jusqu'au 9 juillet prochain pour mettre la main dessus, à condition d'avoir le porte-feuille bien accroché.