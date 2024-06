The Legend of Zelda Echoes of Wisdom : Zelda et Link inversent les rôles

Nintendo a annoncé un nouveau jeu de la célèbre saga "The Legend of Zelda". Fait surprenant, vous allez cette fois incarner la princesse.

Le Nintendo Direct qui s'est tenu le mardi 18 juin nous a réservé tout un lot de surprises. En annonçant un nouveau jeu d'aventure qui réunira les deux personnages les plus connus Mario & Luigi, l'entreprise japonaise a d'emblée marqué les esprits. L'événement aura duré 40 minutes et c'est bien le prochain opus de la licence "Zelda" qui a retenu toute l'attention.

The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, c'est le nouveau jeu d'une saga qui n'en continue pas de séduire les amateurs de jeux vidéo. Retenez bien son nom puisqu'il compte bien casser les codes traditionnels qu'on lui connaît si bien. Nintendo nous a toujours habitués à ce que l'histoire se concentre autour du jeune Link qui brave tous les dangers pour sauver la princesse Zelda. Et si on vous disait que tout allait changer ?

Pour la première fois de toute l'histoire de la franchise, c'est bien la princesse Zelda endossera le rôle de protagoniste tout au long du jeu. A la manière d'un remake du jeu Link's Awakening sorti en 2019, les joueurs pourront suivre l'épopée de la princesse qui partira au secours de son protecteur, Link. Et puis comme les nouveautés ne s'arrêtent pas là, Zelda qui n'est bien entendu pas une guerrière disposera de sa propre arme. C'est en tombant sur une fée prénommé "Tri" qu'elle apprendra à faire usage d'un sceptre aux multiples pouvoirs.

Pour en savoir plus sur le gameplay et le secrets qui se cachent dans "The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom, il faudra patienter jusqu'à la date de sortie prévue sur Switch, à savoir le 26 septembre 2024. A l'occasion de sa sortie, Nintendo lancera une toute nouvelle édition Switch Lite inspirée de la série.