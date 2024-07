Test de la ROG Ally X : cette console écrase le Steam Deck, mais à quel prix ?

Après une première console portable aux promesses très intéressantes, Asus ne compte pas s'arrêter et a récemment dévoilé sa nouvelle ROG Ally X. Nous avons pu l'essayer pendant plusieurs jours pour vous livrer notre test.

Si vous vous êtes promené dans un magasin comme la Fnac ces derniers mois, vous êtes peut-être déjà tombé sur la ROG Ally. Cette console lancée par Asus en 2023 lorgnait clairement sur le territoire du Steam Deck afin de conquérir le marché des consoles portables. Si cette dernière bénéficiait de sérieux atouts (notamment sa distribution en magasin), elle se frottait malheureusement à la console de Valve qui restait généralement plus attractive.

Asus ne compte cependant pas s'arrêter là et dévoile sa ROG Ally X avec un mot d'ordre : la puissance. Toujours dotée d'un processeur AMD Z1 Extreme, la nouvelle console d'Asus se dote surtout d'une meilleure batterie et de davantage de mémoire vive pour faire tourner vos jeux préférés... Moyennant un prix plus élevé. Un pari payant ? C'est ce que nous allons voir tout de suite.

Note de la rédaction : ce test a été intégralement réalisé à partir d'un exemplaire prêté par la marque.

Le récap de notre test de la Asus ROG Ally X Une très bonne prise en main et un poids bien équilibré

et un poids bien équilibré Autonomie améliorée

Des haut-parleurs de très bonne qualité

Les performances en hausse par rapport au précédent modèle L'environnement Windows 11 pas toujours propice à une console portable

pas toujours propice à une console portable Un prix assez élevé comparé à la concurrence

Un design légèrement revu et amélioré

Les habitués du premier modèle de ROG Ally vont rapidement voir les différences avec cette nouvelle génération. Dotée d'un boitier bien plus "arrondi", la ROG Ally X arbore bien évidemment les boutons typiques que l'on attend d'une console portable en 2024 avec les joysticks, la croix directionnelle et les boutons A/B/X/Y. On y retrouve également quatre boutons notamment dédiés à l'interface maison de la console, "Armory Crate" mais également à tout un tas d'options que l'on retrouvait déjà sur le premier modèle en 2023.

La ROG Ally X (en haut) est un peu plus imposante que le Steam Deck. © Linternaute / Julian Madiot

Côté prise en main, la ROG Ally X se démarque clairement sur deux points : ses nouveaux joysticks plus résistants et son grip à l'arrière de la console. Ce dernier permet de bien tenir la console sans jamais qu'elle ne nous glisse des mains même lors de séquences de jeu particulièrement corsées. Les joysticks, quant à eux, s'avèrent toujours aussi agréables à utiliser et précis. Asus déclare avoir également renforcé la résistance de ces derniers qui supporteraient désormais 5 millions de cycles (contre 2 millions pour le modèle de 2023).

Rien à redire également du côté du poids de la ROG Ally X. Si ce dernier est un poil plus élevé que celui d'un Steam Deck, la console d'Asus reste tout de même largement assez légère pour être utilisée au quotidien et à "mains levés" sans craindre une certaine lourdeur dans les bras.

Les grips de la ROG Ally X sont agréables en main et participent à sa bonne prise en main. © Linternaute / Julian Madiot

Du côté des connectiques, dites bonjour à deux nouveaux ports USB-C sur la tranche supérieure de la console. Ces derniers ne sont cependant pas semblables puisque Asus a pourvu sa ROG Ally X d'un port UBC-C Type 4, norme disponible depuis quelques années maintenant et qui permet une meilleure vitesse de connexion. La ROG Ally X se dote également d'un port Jack pour celles et ceux qui désirent profiter de leur casque ou écouteurs, mais également d'un nouveau tiroir à carte SD. Le premier modèle avait notamment été sous le feu des critiques suite à une mauvaise maitrise de la surchauffe de la console qui rendait inopérables les cartes SD à partir d'une certaine chaleur. Gageons que cette nouvelle disposition, couplée à un meilleur système de refroidissement de la console, corrige cette erreur.

Des performances en nette hausse

Si la ROG Ally X dispose du même processeur que le précédent modèle, Asus a tout de même fait le choix d'augmenter la mémoire vive de sa console pour augmenter sa puissance et permette de profiter des jeux les plus récents avec le maximum de FPS possibles. Nous avons testé la ROG Ally X aux côtés d'un Steam Deck (classique) et voici nos résultats :

Tests de différents jeux sur la Asus ROG Ally X et Steam Deck Jeu testé FPS moyens (Asus ROG Ally X) FPS moyens (Steam Deck) Qualité des graphismes Elden Ring 58 FPS 35 FPS Haut Helldivers 50 FPS 38 FPS Faible Baldur's Gate 3 45 FPS 30 FPS Moyen Honkai : Star Rail 50 FPS 38 FPS Très haut Zenless Zone Zero 60 FPS 45 FPS Haut

On observe donc une vraie différence de performances entre les deux machines. La ROG Ally dépasse le Steam Deck sur l'ensemble des jeux que nous avons testé pendant notre semaine d'essais, et au vu de leur différence de prix, cela a tendance à nous rassurer.

Les jeux comme Elden Ring tournent très bien sur la ROG Ally X. © Linternaute / Julian Madiot

Outre les performances brutes, il faut également saluer la gestion de la chaleur sur la nouvelle console d'Asus. Même avec des jeux poussés à fond dans leurs graphismes, la ROG Ally n'a jamais lancé ses ventilateurs avec une vitesse telle qu'on pouvait les entendre pleinement. Si la console peut parfois souffler fortement, cela reste assez anecdotique par rapport aux ventilateurs d'un Steam Deck qui peuvent parfois être extrêmement bruyants.

Parlons également du son de la ROG Ally X. Sur son communiqué officiel, Asus indique simplement avoir ajouté des haut-parleurs plus puissant par rapport au modèle de 2023 sans plus de précisions. Une différence que l'on ressent quasiment immédiatement alors que nous vantions déjà les performances audio de l'ancienne génération. Mis côte à côte avec le Steam Deck, la différence est encore plus notable. Chapeau bas Asus.

Une console toujours cantonnée à Windows 11 pour le meilleur et pour le pire

L'une des plus grosses différences entre la Asus ROG Ally X et le Steam Deck tient dans le système d'exploitation. La console d'Asus tourne sous Windows 11 ce qui permettra aux utilisateurs plus "lambda" de se repérer plus facilement sur l'interface de bureau de la console d'Asus que sur celle de Steam cantonnée à Linux par défaut.

La surcouche "Armory Crate" permet d'afficher plusieurs infos pratiques comme le nombre de FPS en jeu. © Linternaute / Julian Madiot

Lors de notre test du modèle de 2023, nous avions souffert de nombreux bugs et plantages provenant de l'OS ou de la surcouche gaming maison d'Asus, "Armory Crate". Ces derniers nous avaient obligé à relancer plusieurs fois la console afin de réussir à faire des sessions de jeux.

Heureusement, tout ceci ne semble être qu'un lointain souvenir. Pendant toute notre semaine de tests, nous n'avons relevé aucun problème sur l'Asus ROG Ally X. Qu'il s'agisse de lancer ou d'installer des jeux sous Steam ou de trouver de nouvelles plateformes et jeux indépendants, la ROG Ally X nous a donné pleine satisfaction.

Saluons notamment la surcouche "Armory Crate". Cette dernière regorge d'options à activer ou désactiver selon vos besoins et est entièrement personnalisable avec les fonctionnalités que vous souhaitez trouver rapidement lorsque vous êtes sur un jeu. Il est notamment possible de contrôler la consommation électrique de la console pour lui allouer plus ou moins de puissance (et d'impacter son autonomie), mais également d'afficher différents terminaux pour suivre les performances de la console. Il existe également une option pour limiter les FPS de vos jeux jusqu'à 120 FPS, mais nous vous souhaitons bonne chance pour trouver un titre capable de tourner au-delà d'un tel montant.

Mais le seul souci inhérent à l'Asus ROG Ally X tient véritable dans... Windows 11. Là où le Steam Deck dispose d'une version de Linux très simple à comprendre et à utiliser au quotidien, le système d'exploitation de la ROG Ally peut parfois s'avérer confus. Ce dernier peut parfois demander quelques ajustements pour installer certains jeux ou utiliser des périphériques. Si Microsoft fait toujours plus d'effort pour rendre Windows compatible avec le Jeu Vidéo, il reste encore un peu de chemin à faire. Toutefois, si vous préférez l'environnement Windows - ce qui est compréhensible - nous vous recommandons toujours la ROG Ally X.

Une autonomie doublée et l'une des meilleures du marché

Lors de la sortie de l'Asus ROG Ally en 2023, plusieurs utilisateurs et journalistes ont témoigné de leur frustration quant à l'autonomie de la console. Dans notre test publié en mai 2023, nous avions également été frustrés de ne pouvoir jouer que 2 ou 3h à de gros titres.

Asus semble avoir une nouvelle fois écouté les critiques en décidant de doubler la batterie de sa console portable et de passer de 40 à 80 W. Une augmentation qui se ressent clairement lors de nos différents essais où la Asus ROG Ally X a pu tenir près de 4h sur des jeux gourmands en ressources graphiques comme Elden Ring, Helldivers 2 ou The Witcher 3. Les titres moins exigeants comme Zenless Zone Zero ou NEO The World Ends With You ont même pu nous accompagner pendant près de 5h ! De ce fait, l'Asus ROG Ally X devient l'une des consoles portables avec la meilleure autonomie sur le marché (avec la Nintendo Switch OLED, mais cette dernière ne joue pas dans la même cour).

La Asus ROG Ally X regorge de petites options d'ergonomie. © Linternaute / Julian Madiot

L'autre bonne nouvelle, c'est que Asus fournit un chargeur avec sa nouvelle ROG Ally X. Ce dernier dispose d'une capacité de 65 W, ce qui est la capacité maximale de... La précédente génération. En effet, la nouvelle ROG Ally X est compatible avec des chargeurs de 100 W, et il est donc un peu dommage de ne pas en avoir un de fourni. Le chargeur de 65 W reste cependant très pratique et permet de recharger rapidement la console.

Notre conclusion au test de la Asus ROG Ally X

La nouvelle Asus ROG Ally X est-elle meilleure que le Steam Deck ? Nous serions tentés de répondre que oui au vu de nos tests et ressentis de nos autres confrères de la presse spécialisée. Asus semble avoir écouté toutes les critiques faites à sa première génération de console pour les corriger une par une. Un slot de carte SD défaillant ? Il est remplacé sur la ROG Ally X. Une autonomie très moyenne ? Cette dernière est doublée sur la ROG Ally X. Des performances un peu justes ? La ROG Ally X profite de davantage de mémoire vive.

En l'état, la ROG Ally X est donc l'une des meilleures consoles portables du marché. Mais vaut-elle vraiment les 900 euros demandés par Asus ? Un tel tarif la rapproche d'un petit PC gaming et le Steam Deck OLED, dans sa configuration la plus élevée, reste 220 euros moins cher. Nous ne saurions donc que trop vous conseiller d'investir dans la ROG Ally X si son tarif vous convient et que l'environnement Windows 11 ne vous dérange pas.