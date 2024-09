PS5 Pro : Sony annonce sa nouvelle console avec un prix qui choque

La PS5 Pro est enfin annoncée. Cette dernière mise sur un processeur plus puissant et davantage de mémoire vive pour lisser les graphismes de vos jeux et proposer une meilleure fluidité.

Sommaire Nouveauté de la PS5 Pro

Prix de la PS5 Pro

Date de sortie L'essentiel Sony a tenu une "présentation technique Playstation 5" pour dévoiler la nouvelle PS5 Pro.

La PS5 Pro sera disponible à partir de 799,99 euros en France.

Cette nouvelle PS5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre 2024.

La PS5 Pro promet de meilleures graphismes pour vos jeux ainsi qu'une plus grande fluidité grâce à l'intelligence artificielle et de meilleurs composants.

En direct

17:31 - Le lecteur de disque de la PS5 Pro sera vendu séparément à partir de 119,99 euros Beaucoup ont remarqué que la nouvelle PS5 Pro ne disposait pas de lecteur de disque, mais soyez rassurés, Sony a pensé à tout. Le lecteur de disque sera vendu séparément à un prix public conseillé de 119,99 euros en France. 17:28 - La PS5 Pro sera disponible dès le 7 novembre 2024 La date de sortie de la PS5 Pro a également été dévoilée durant la conférence. Cette nouvelle console sera disponible à partir du 7 novembre 2024. Une date clef puisqu'elle permettra aux consommateurs de se la procurer pour les fêtes de Noël. 17:19 - La PS5 Pro ne dispose pas de lecteur de disques Certains l'auront remarqué sur son image officielle : la PS5 Pro ne dispose d'aucun lecteur de disque malgré son tarif de 799,99 euros. Une version avec lecteur pourrait-elle être envisagée par la suite ? 17:10 - Découvrez la nouvelle PS5 Pro Voici la première image officielle de la nouvelle PS5 Pro. On y observe quelques différences subtiles avec les précédents modèles comme des petites bandes sur les côtés de la console. 17:09 - La nouvelle PS5 Pro lisse les graphismes en arrière-plan Sony montre les nouveautés de sa PS5 Pro avec quelques images en arrière-plan sur le dernier Ratchet et Clank où la foule semble profiter d'un petit lissage HD. 17:07 - La PS5 Pro améliore les graphismes de vos jeux Meilleur processeur, davantage de mémoire vive et de l'intelligence artificielle... Toutes ces technologies sont au coeur de la nouvelle PS5 Pro pour proposer une nouvelle expérience de jeu pour de meilleures performances par rapport aux consoles PS5 classiques. 17:04 - La PS5 Pro sera disponible à partir de 799,99 euros en France Voilà une information que beaucoup attendaient : la nouvelle PS5 Pro sera disponible en France à partir de 799,99 euros soit 250 euros de plus que la version standard vendue en magasin aujourd'hui. Aucune date de sortie n'a été évoquée. 17:03 - Sony annonce la PS5 Pro C'est désormais confirmé : Sony dévoile une nouvelle PS5 Pro avec des améliorations centrées sur le Ray-Tracing, le stockage SSD et les détails des graphismes. Visuel à venir durant la conférence. 16:43 - Où suivre le direct consacré à la PS5 Pro ? La PS5 Pro sera dévoilé par le constructeur Sony et Mark Cerny, architecte de la console Playstation 5. La présentation est à retrouver sur la page YouTube officielle de Playstation. Sa diffusion sera intégralement en anglais. 16:20 - Moins d'une heure avant le début de la présentation de la PS5 Pro Allons-nous, oui ou non, voir la nouvelle PS5 Pro de Sony aujourd'hui ? De nombreux indices pointent dans cette direction. La présentation technique sera notamment orchestrée par Mark Cerny qui est le principal architecte de la console PS5 et devrait durer un peu moins de 10 minutes. 15:26 - A quel prix sera commercialisée la PS5 Pro ? Encore une information inconnue à l'heure actuelle, mais la PS5 Pro étant supposément plus puissante que ses homologues standard et digitale, il serait logique que Sony propose la PS5 Pro à un prix au dessus des 599,99 euros en France. 15:09 - La page YouTube officielle de Sony confirme la PS5 Pro Alors que beaucoup se demandaient encore si le terme de "PS5 Pro" était officiel, voilà que Sony confirme l'annonce à venir dans la soirée. Sur la page YouTube officielle de la présentation, on retrouve bien la mention "PS5 Pro". 14:51 - Quelles seront les nouveautés de la PS5 Pro ? Il n'existe que très peu d'informations à l'heure actuelle concernant la PS5 Pro. Cette dernière ne s'appellera peut-être même pas ainsi ! Les seules fuites disponibles concernant la nouvelle console de Sony sont en lien avec son design comme l'a révélé le site Dealabs quelques jours plus tôt. 14:30 - Quand sera présenté la PS5 Pro ? Sony tient une conférence spéciale ce mardi à 17h (heure de Paris). Tout porte à croire que cette "présentation technique" - comme l'indique Playstation - sera consacrée à la nouvelle PS5 Pro en rumeur depuis de nombreux mois.

La PS5 Pro a été annoncée officiellement le mardi 10 septembre au cours d'une petite vidéo de Sony. Le constructeur est revenu longuement sur les améliorations de cette nouvelle console par rapport aux modèles classiques en présentant trois axes principaux d'améliorations :

Un processeur plus performant.

Davantage de mémoire vive.

De l'intelligence artificielle.

Ces trois facteurs combinés sont au coeur de la nouvelle PS5 Pro pour améliorer les graphismes de vos jeux. Il a notamment été évoqué des titres comme "The Last of Us 2", "Spiderman 2" ou "Ratchet et Clank" où des petits détails étaient plus fins et nets sur la PS5 Pro.

La PS5 Pro sera disponible à partir de 799,99 euros en France. Une sacrée somme surtout que le modèle dévoilé ne dispose d'aucun lecteur de disque ! Il se pourrait donc que Sony prépare une PS5 Pro avec lecteur d'ici les prochains mois, mais la facture risque une nouvelle fois de grimper. Le stand pour tenir la PS5 Pro à la verticale est également vendu séparément.

Cette nouvelle PS5 Pro sera disponible à partir du 7 novembre 2024. Une sortie un peu avant les fêtes de fin d'année est une stratégie logique pour booster les ventes de cette nouvelle console et pour la retrouver le sapin.