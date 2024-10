Football Manager 25 : une date de sortie repoussée !

La célèbre simulation de gestion sportive vient de dévoiler sa date de sortie officielle avec un peu de retard par rapport aux années précédentes.

Football Manager 2025 se fait attendre. Alors que le jeu devait faire parler de lui aux alentours du 24 septembre, il aura finalement fallu attendre le tout dernier jour du mois pour bénéficier d'une annonce officielle concernant la simulation de sport.

C'est finalement le mardi 26 novembre que les joueurs pourront poser leurs mains sur Football Manager 2025. Le titre, développé par Sports Interactive et édité par SEGA, aura donc quelques jours de retard par rapport aux habitudes de la licence.

Quelles nouveautés pour Football Manager 2025 ?

La première grosse nouveauté de Football Manager 2025 vient du moteur graphique du jeu qui passe donc à Unity. Cela devrait permettre au studio de proposer davantage de réalisme pour les cinématiques et rendus du jeu avec plusieurs améliorations au niveau des menus qui seront bien plus simplifiés par rapport au précédent opus.

Football Manager 2025 introduit également l'ajout du football féminin ainsi qu'un partenariat avec Premier League. Le studio de développement a déjà annoncé que davantage d'informations seront partagés sur le sujet à partir de la semaine du 7 octobre 2024.

Le football féminin fera ses débuts dans FM25. © SEGA

Des nouveautés concernant les tactiques en jeu, votre entrainer et l'expérience de match ont également été annoncés, mais sans plus de détails sur les sujets. La feuille de route de Football Manager indique que ces nouveautés seront dévoilés plus en détails au fur et à mesure que nous approcherons de la date de sortie du 26 novembre. Un focus sur la version mobile de Football Manager 2025 est également évoqué.

Football Manager 2025 sera disponible à partir du mardi 26 novembre 2024 sur PC, Xbox, Playstation 5 et Nintendo Switch. Le titre sera également inclus dans le GamePass de Microsoft dès sa sortie. Le jeu est déjà en précommande sur Steam, Epic Games Store et Windows Store. Les précommandes pour les versions Xbox et PS5 devraient suivre d'ici les prochains jours.