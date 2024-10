Red Dead Redemption : le premier jeu enfin annoncé sur PC avec une date de sortie

Réclamée à corps et à cri depuis des années par les fans, la version PC du premier Red Dead Redemption va enfin sortir d'ici quelques jours.

Véritable monument du Jeu Vidéo, Red Dead Redemption a fêté ses 14 ans cette année. Après avoir fait les belles heures de la Playstation 3 et de la Xbox 360, le titre mythique de Rockstar Games va enfin débarquer sur PC avec un portage officiel à venir dès le mardi 29 octobre 2024. Cette version va également inclure plusieurs nouveautés notamment en matière de graphismes et résolution.

C'est sur ses réseaux sociaux officiels que le studio Rockstar Games a annoncé la sortie prochaine de Red Dead Redemption sur PC. Avec un trailer dédié au portage, le studio annonce également l'ajout d'une résolution native 4K et la prise en charge des écrans PC Ultra-large et Super Ultra-large. Ce portage sera pleinement compatible avec le combo clavier/souris, mais également avec les technologie d'affichage DLSS 3.7 des cartes graphiques Nvidia et FSR 3.0 des cartes AMD.

Red Dead Redemption sur PC bénéficiera également de son DLC "Undead Nightmare" initialement paru quelques mois après la sortie de l'opus original. Ce contenu supplémentaire vous permet de redécouvrir l'univers de Red Dead Redemption après qu'un virus ait transformé les habitants en zombies.

Red Dead Redemption sera disponible sur PC via les plateformes Rockstar Store, Steam et Epic Games à partir du mardi 29 octobre. Le titre est également toujours disponible sur Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox.