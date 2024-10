Où acheter "Alarmo", le nouveau produit de Nintendo qui détecte vos mouvements au réveil ?

Alors que des milliers de fans de Nintendo attendent des nouvelles de la prochaine Nintendo Switch 2, la firme japonaise dévoile un tout nouveau radio réveil interactif : Alarmo.

Vous attendiez des nouvelles de la Nintendo Switch 2 ? Il va falloir patienter encore quelques jours pour ça. Ou plutôt quelques nuits puisque Nintendo vient de dévoiler un tout nouveau produit déjà accessible en achat anticipé : un réveil interactif.

Baptisé "Alarmo", ce réveil n'est pas un simple réveil destiné à vous notifier d'une heure de sommeil et de lever avec une petite sonnerie. "Alarmo" dispose de plusieurs tonalités issues de multiples jeux Nintendo avec notamment :

Super Mario Odyssey

Pikmin 4

Splatoon 3

Ring Fit Adventure

The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Les utilisateurs de "Alarmo" peuvent choisir leur jeu préféré parmi cette liste et chaque titre comprend plusieurs petites alarmes tirées du jeu en question. Nintendo a déjà confirmé que d'autres jeux seront ajoutés par la suite si vous connectez "Alarmo" à un réseau internet. Deux jeux à venir ont déjà été annoncés avec Mario Kart 8 Deluxe et Animal Crossing : New Horizons.

D'autres jeux Nintendo seront ajoutés à "Alarmo" par le biais de mises à jour. © Nintendo

"Alarmo" fonctionne comme un réveil doté de fonctionnalités de détection de mouvement. Placé en face de votre lit, "Alarmo" va lancer la sonnerie de votre choix à l'heure que vous programmez pour votre réveil. La différence avec un réveil classique est que "Alarmo" est capable de repérer vos mouvements lors de votre réveil et d'émettre des petits sons de jeux Nintendo comme le bruit des pièces de Mario lorsque votre corps réagit à l'alarme du réveil.

Lorsque l'utilisateur se réveille enfin et quitte son lit, une petite sonnerie de victoire retentit à travers "Alarmo". A l'inverse, si l'utilisateur traine trop sous sa couette, la sonnerie se fera de plus en plus insistante avec une petite interaction de Bowser mécontent pour inciter l'utilisateur à se lever.

Lorsque vous souhaitez vous coucher, "Alarmo" peut également délivrer quelques sons d'ambiance pour vous aider à vous endormir. Enfin, le réveil de Nintendo propose de garder une trace de vos habitudes de sommeil pour vous assurer d'avoir de bonnes habitudes.

Où acheter Alarmo, le réveil de Nintendo ?

"Alarmo" vient tout juste d'être annoncé par Nintendo et n'est disponible qu'en achat anticipé à 99$. Seuls les membres abonnés à Nintendo Switch Online aux USA et au Canada peuvent acheter le réveil sur le site officiel du Nintendo Store.

Les visiteurs qui se rendent au Nintendo New York Store peuvent également retrouver "Alarmo" en rayon dès le mercredi 9 octobre. Les quantités sont cependant limitées.

Pour ce qui est du marché européen, il faudra attendre encore un peu. Ces achats anticipés sont valables jusqu'au mois de janvier. En comptant les différentes taxes européennes, Alarmo devrait coûter environ 110 ou 120 euros chez nous lors de sa sortie.