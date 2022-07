Mario Kart 8 Deluxe : huit nouvelles cartes arrivent sur le jeu !

La deuxième partie du Booster Course Pass de Mario Kart 8 Deluxe nous a été dévoilée par Nintendo. Huit nouvelles cartes issues des souvenirs de la célèbre licence de jeux de course et que l'on vous présente en détail ci-dessous.

Si l'on vous dit Nintendo, vous nous répondrez probablement Mario Kart. Pas de doute, les aventures compétitives à haute-vitesse de notre plombier italien favori est probablement l'une des franchises les plus populaires de l'histoire du jeu vidéo. Dernier jeu de la série en date, Mario Kart 8 Deluxe, la version un peu upgradée de Mario Kart 8, qui nous offre un retour vers le futur avec une quantité astronomique de nouvelles cartes sur lesquelles foncer à toute vitesse. Mais pour ça, il faut s'intéresser au Booster Course Pass, un système de DLC payant vous permettant d'accéder progressivement à 48 nouveaux circuits de course. Parmi ces prochains terrains de jeu, tous sont issus de jeux précédents de la licence Mario Kart, de quoi titiller la nostalgie des joueurs les plus vétérans. La bonne nouvelle du jour, c'est que la deuxième vague du Booster Course Pass est arrivée, et qu'elle comprend huit nouvelles cartes à découvrir. On vous explique tout.

La vague 2 du Booster Course Pass arrive le 4 août prochain ! Si vous faites partie des joueurs ayant acheté l'extension de Mario Kart 8 Deluxe, vous pourrez donc profiter de huit nouvelles cartes à découvrir. Pour rappel, le Booster Course Pack peut être acheté à tout moment sur le site de Nintendo ou sur le Nintendo Store pour 24,99 €. Par ailleurs, si vous êtes abonnés au service Nintendo Switch Online + Expansion Pack, le Booster Course Pack est inclus dans votre abonnement, donc pas la peine de l'acheter ! Mais si l'on se concentre sur l'essentiel, quel est le contenu de cette nouvelle vague de circuits ? On vous détaille les huit nouvelles cartes :

Les circuits de la Coupe Navet © Nintendo

On retrouvera donc deux nouvelles coupes, la Coupe Navet tout d'abord, qui nous offre l'opportunité de retrouver New York Minute de Mario Kart Tour, Mario Circuit 3 que l'on pouvait parcourir sur SNES mais aussi Kalimari Desert qui nous vient de la Mario 64 sur Nintendo 64 et enfin Waluigi Pinball, une carte incontournable de Mario Kart sur Nintendo DS.

Les circuits de la Coupe Hélice © Nintendo

Pour ce qui est des circuits de la Coupe Hélice, ils comprennent : Sydnet Sprint, une carte emblématique de Mario Kart Tour, Snow Land qui nous vient tout droit de Mario Kart Super Circuit sur Game Boy Advance; Mushroom Gorge que l'on pouvait retrouver sur Mario Kart Wii et Sky High Sundae qui est une toute nouvelle création spécialement conçue pour Mario Kart 8 Deluxe.

