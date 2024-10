Ubisoft : trois jours de grève déclarés, que se passe-t'il au sein du studio ?

Plusieurs organisations syndicales appellent les salariés d'Ubisoft à se mettre en grève à partir du mardi 15 octobre.

Les salariés d'Ubisoft vont-ils cesser le travail dès ce mardi 15 octobre ? C'est en tout cas le souhait exprimé par plusieurs membres internes du studio de jeux vidéo et relayé par plusieurs syndicats spécialisés, ou non, dans le jeu vidéo.

En cause : les récentes annonces de la direction d'Ubisoft de mettre fin au télétravail complet au sein de l'entreprise et le retour au bureau durant au moins trois jours par semaine. Une annonce effectuée au milieu du mois de septembre au travers d'un mail envoyé à l'ensemble des collaborateurs du studio. Un revirement de situation qui ne passe pas auprès de plusieurs salariés d'Ubisoft qui dénonce une décision "arbitraire" et "vécue comme une punition".

D'autant qu'une quantité non négligeable de salariés d'Ubisoft travaillent toujours en télétravail complet, notamment au siège de Saint-Mandé dans le Val-de-Marne où près de 14% des salariés sont toujours en télétravail toute la semaine. Un phénomène qui s'est largement étendu pendant la crise sanitaire du Covid-19 avec plusieurs salariés ayant déménagé et profité des mises en place du télétravail partiel ou complet pour changer de localisation et s'établir ailleurs.

Contacté par FranceInfo, Marc Rutschlé, délégué syndical Solidaires informatique, s'est exprimé quant aux changements annoncés par la direction d'Ubisoft : "C'est une décision qui est assez injuste. On revient sur un droit que les salariés ont acquis récemment. Entre-temps, on a des collègues qui ont déménagé, qui ont acheté des maisons... Comment vont-ils faire quand il s'agit de revenir trois jours par semaine ? On a aussi des collègues qui sont en télétravail pour des raisons de santé. Il y a mille raisons et elles sont toutes bonnes."

C'est la deuxième fois en un an que Ubisoft fait face à une grève de ses salariés après que 700 salariés se soient déjà rassemblés en février dernier pour exiger de meilleurs conditions salariales. Contactés par plusieurs médias sur le sujet, Ubisoft n'a pas répondu aux sollicitations de la presse.

Ubisoft, un studio en pleine traversée du désert

Ubisoft est un géant dans l'industrie du jeu vidéo. L'entreprise, forte de licences iconiques comme "Rayman" ou "Assassin's Creed", traverse pourtant une période assez difficile depuis quelques années. Malgré l'emploi de près de 20 000 personnes dispersées à travers 45 studios différents, le géant doit faire face à plusieurs difficultés en interne et dans les ventes de ses derniers jeux.

Depuis le scandale de management toxique et d'affaires de harcèlements sexuels révélé en 2021 par Libération, l'entreprise est au coeur de conflits internes réguliers.

Du côté des ventes, cela ne va guère mieux. Les dernières grosses sorties d'Ubisoft n'ont pas rencontré le studio estimé avec notamment le dernier "Star Wars : Outlaws" dont les ventes décevantes ont fait plonger l'entreprise en bourse et ont contraint Ubisoft à repousser le prochain "Assassin's Creed : Shadows" qui sortira désormais en 2025.

Récemment, le média Bloomberg a également dévoilé que l'entreprise était au coeur de plusieurs rumeurs de rachats. Une information rapidement démentie et remise en contexte par plusieurs médias et journalistes spécialisés. Selon ces derniers, la famille Guillemot (fondateurs et détenteurs de l'entreprise) chercherait avant tout à faire racheter des parts de la société auprès du géant chinois Tencent pour sortir de la bourse et retrouver davantage de liberté dans les futurs projets de la firme.