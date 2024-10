Prince of Persia : l'équipe dissoute par Ubisoft et la suite annulée

D'après plusieurs sources internes et externes, Ubisoft Montpellier aurait dissout l'équipe responsable du dernier "Prince of Persia : The Lost Crown", et ce, malgré le succès critique du jeu.

Ubisoft ne vit pas ses meilleures années, et ce n'est pas cette actualité qui va améliorer la situation. La firme, qui est au coeur de multiples problèmes en interne, aurait dissous l'intégralité de l'équipe chargée du dernier jeu de la licence "Prince of Persia".

L'information ne semble pas nouvelle. Sur la chaine YouTube Origami, le vidéaste et journaliste Gautoz explique qu'Ubisoft aurait bien communiqué en interne sur la dissolution de l'équipe derrière "Prince of Persia : The Lost Crown". Ses différents membres ayant été dispatchés au sein de plusieurs autres équipes de jeux actuellement en cours de développement.

Pourtant, l'équipe responsable du jeu aurait bel et bien prévu plusieurs projets autour de la licence "Prince of Persia" avec notamment une suite pour "The Lost Crown" ainsi que de nouveaux contenus additionnels. Ce projet aurait bien été adressé à la direction d'Ubisoft, mais refusé par l'entreprise qui a préféré regroupé les équipes sur d'autres projets plus importants.

"Prince of Persia : The Lost Crown", un jeu partagé entre succès critique et échec commercial

Sorti au mois de janvier 2024, "Prince of Persia : The Lost Crown" représentait une petite prise de risque pour le studio montpelliérain. Le titre abandonnait la classique formule des anciens opus de la saga pour proposer une expérience "metroidvania" avec un personnage principal qui se déplace dans des niveaux horizontaux en 2,5D. L'accent était donc surtout mis sur les plateformes et le combat, abandonnant davantage l'exploration.

A sa sortie, "The Lost Crown" semble faire l'unanimité auprès de la presse spécialisée et des joueurs. Le titre obtient une confortable note de 86/100 sur le site Metacritic et tous reconnaissent qu'il s'agit d'un très bon jeu qui ne demande que quelques petits ajustements dans une potentielle suite. Le jeu recevra tout de même une extension payante au mois de septembre 2024.

Du côté des ventes, le bilan est plus mitigé. D'après le site "Insider Gaming", le jeu récolte près de 300 000 joueurs à la fin du mois de sa sortie. Un chiffre correct, mais qui n'aurait pas suffit à Ubisoft pour lancer une suite ou même une licence à part entière pour le titre. La direction aurait également pensé qu'un nouvel opus finisse par cannibaliser les ventes du premier (et du coup seul) "The Lost Crown".