"J'espère que son créateur sera viré", le nouveau champion de League of Legends dégoûte les internautes

Riot Games a récemment dévoilé le nouveau champion à venir sur League of Legends. Et les premiers retours semblent très négatifs.

League of Legends a beau proposer plus de 160 personnages, cela n'empêche pas son entreprise Riot Games de sortir de nouveaux champions chaque année. Les nouvelles sorties de champions sont généralement un tournant dans le jeu puisque ces derniers sont régulièrement parmi les meilleurs personnages pendant les premières semaines qui suivent leur sortie.

Le prochain champion à venir dans League of Legends n'a cependant pas manqué de faire réagir les joueurs. Il s'agira notamment du premier personnage original de la série "Arcane" diffusée sur Netflix à être ajouté au jeu : Ambessa. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ses compétences sont nombreuses et ont de quoi impressionner tant les réactions n'ont pas tardé à apparaitre sur les réseaux sociaux.

Le point qui a sûrement le plus choqué les joueurs est la compétence passive d'Ambessa. A chaque fois que cette dernière utilise une compétence, sa prochaine attaque ou déplacement lui permet de faire un bond en avant. Cela lui permet de se rapprocher très facilement des ennemis qui se trouvent à distance et notamment des tireurs (plus communément appelés "AD Carry").

Mais les autres compétences d'Ambessa ne sont pas mauvaises non plus : la guerrière de Noxus est capable de s'équiper d'un bouclier, de ralentir ses cibles, de les envoyer en l'air et de les étourdir. Tout un panel de compétences qui rendent le personnage extrêmement agressif et difficile à esquiver. Mais la touche finale est sans nul doute le fait qu'Ambessa ne dispose pas de mana pour lancer ses compétences, mais simplement d'énergie. Elle est donc capable d'enchainer ses sorts si les joueurs parviennent à réaliser les bons combos.

Sur les réseaux sociaux, les réactions au kit d'Ambessa sont déjà très négatives. Beaucoup reprochent à Riot Games de ne proposer que des champions avec énormément de mobilité ce qui ne laisse que peu d'options aux plus anciens personnages du jeu qui peuvent difficilement s'échapper face à eux.

Sur le réseau social X (formellement Twitter), plusieurs internautes appellent notamment à bannir le champion lors de toutes les parties classées en ligne de League of Legends, et ce, tant que Riot Games n'intervient pas pour réduire les dégâts et capacités d'Ambessa. Il faut dire que les nouveaux champions ont la fâcheuse habitude ces dernières années d'être beaucoup trop puissants et de nécessiter quelques ajustements de la part des développeurs dans les semaines qui suivent leur sortie.