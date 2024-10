"Notre objectif est de lutter pour plus de mixité dans l'industrie du Jeu Vidéo" [INTERVIEW]

Nous avons pu nous entretenir avec plusieurs membres de l'association "Women in Games France" qui militent pour davantage de diversité au sein de l'industrie. Notre interview.

Selon le dernier rapport du SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciel de Loisirs), les femmes représentent aujourd'hui près de la moitié des consommateurs de Jeu Vidéo en France. L'industrie demeure cependant un milieu majoritairement masculin et dont les obstacles à l'embauche et au quotidien sont nombreux pour les femmes et personnes non-binaires en France.

Nous avons profité de l'édition 2024 du salon Paris Games Week pour rencontrer les membres de l'association "Women in Games France" et comprendre davantage leurs motivations, enjeux et défis.

Le grand public ne vous connait peut-être pas. Pourriez-vous vous présenter ainsi que l'association "Women in Games France" ?

Je m'appelle Daphnée Zouankouan, je suis graphiste et créé du contenu sur Twitch et je suis également membre du Conseil d'Administration de Women In Games France et membre de l'association "Afrogameuses".

"Women in Games France" est une association professionnelle de loi 1901 qui vise à renforcer la diversité et la mixité dans l'industrie du Jeu Vidéo en France. Pour cela, nous passons principalement par trois axes d'action avec la mise en avant de personnes qui travaillent dans l'industrie, des formations et soirées networking, et enfin nous sensibilisons les acteurs et actrices déjà présents dans l'industrie de l'intérêt de la mixité au sein de leurs entreprises.

Le but de votre association est de "doubler le nombre de femmes et personnes non-binaires dans l'industrie d'ici 10 ans", avez-vous une idée de ce chiffre aujourd'hui ?

Oui, actuellement nous avons 24% de femmes et 5% de personnes non-binaires qui travaillent dans l'industrie du Jeu Vidéo en France. Des chiffres que nous avons notamment mis en exergue au travers d'une infographie que nous avons réalisé il y a quelques mois.

© Women in Games

Quelles sont les actions mises en place par l'association pour parvenir à cet objectif ?

Nous accompagnons principalement les acteurs et actrices de l'industrie et mettons en place des guides et solutions pour les personnes qui sont déjà dans le Jeu Vidéo ou souhaitent y rentrer. Nous avons par exemple un guide pour reconnaître et prévenir les comportements sexistes au sein d'un studio. Il est également possible de nous appeler pour bénéficier de conseils au quotidien ou pour des tâches particulières. Nous créons notamment des ressources et proposons des formations pour aider les designers de studios à ne pas se perdre dans des stéréotypes en créant leurs personnages et que ces derniers ne soient pas trop clichés.

Nous proposons également du mentorat et des ateliers "Boost!" pour aider les personnes qui travaillent dans le JV ou qui souhaitent travailler à s'informer sur des astuces du métiers, des conseils pour se créer un réseau, etc... Nous permettons également à plusieurs membres de l'association de participer gratuitement aux événements professionnels du JV en France (ADDON, Game Camp) ou à l'international (devcom, Game Developer Conference, ...) afin d'agrandir leur réseau et d'apprendre plein de choses !

Vous pensez que la plus grande difficulté pour une femme ou une personne non-binaire est au recrutement ou même au sein de l'industrie ?

Je dirai les deux. Au recrutement, les femmes et personnes non-binaires ont souvent tendance à ne pas être priorisés par rapport à des hommes. Comme dans toute entreprise, il y a beaucoup d'entre-soi ou de copinage qui tend donc à recruter son ami plutôt qu'une personne autant, si ce n'est mieux qualifiée. On sent cependant que cela tend à changer avec les années.

L'accès au recrutement est l'un des exemples de difficultés dans l'industrie. Pour aider les femmes et personnes de genre marginalisés qui sont déjà dans les studios, nous avons notre cycle de conférences "Boost!" qui proposent divers ateliers thématiques pour apprécier à valoriser ses compétences, à améliorer son CV, à négocier son salaire, etc...

Quelles sont les actions et activités proposées par "Women in Games France" sur la Paris Games Week ?

Sur le salon nous avons une approche plutôt pédagogue. Nous sommes sur le salon PGW depuis environ 5 ans et on a notre propre stand dans l'espace "Jeux Made in France". Depuis trois ans, nous proposons une roue interactive dite "de l'inclusion" qui permet de se renseigner sur plusieurs thèmes comme la place des femmes dans le streaming ou en studio ou encore les personnages historiques du Jeu Vidéo. On pose des questions aux visiteurs et s'ils trouvent la réponse, ils obtiennent des petits cadeaux comme un badge ou des stickers.

Nous présentons également trois jeux réalisés par des studios français avec des équipes mixtes ou avec des femmes à responsabilités. Nous avons notamment "Purrfect Brews", "Multi Maze Party" et "Caravan SandWitch".

Plusieurs jeux dont "Caravan SandWitch" sont jouables sur le stand de "Women in Games" à la Paris Games Week. © Plug In Digital

Enfin, nous avons plusieurs activités et conférences prévues sur différentes scènes comme sur le stand d'Ubisoft ou le stand Xbox où nous présentons l'association. Tout notre programme est disponible sur notre site internet pour les personnes intéressées.

La question du genre et de la place des femmes dans les jeux vidéo prend un tournant inquiétant ces derniers mois. Comment expliquer un tel phénomène ?

Pour nous c'est justement signe que l'on fait bien notre travail. Les studios jouent de plus en plus le jeu de la diversité et de la mixité et il est logique que ça ne plaise pas aux gros gamers toxiques ou misogynes malheureusement. Ils vont devoir s'y faire car on va continuer à être pédagogue par rapport à tout ça ! Je ne pense pas que c'est quelque chose qui soit vraiment lié au Jeu Vidéo, mais à la société elle-même. Dès qu'on voit un personnage noir, en situation de handicap ou simplement une femme qui n'est pas sexualisé, cela suffit à déclencher des réactions aujourd'hui.

On a notamment observé une liste de jeux et studios, mais également d'entreprises en dehors du JV qui sont épinglés pour mettre en avant de la diversité et de la mixité. C'est stupide mais ça nous aide à l'association car on voit mieux les entreprises qui vont dans le bon sens donc merci à eux ! (rires) On voit ces studios et leurs progrès et cela nous permet de les remercier directement.

Le dernier rapport du SELL mentionne que les femmes représentent près de la moitié des joueurs en France. Comment vous expliqueriez que des stéréotypes soient encore véhiculés aujourd'hui ?

Très bonne question (rires) parce que dans ce chiffre là, on inclut généralement tous les supports pour pratiquer le Jeu Vidéo y compris le mobile. Les stéréotypes sur les joueuses ont certainement accompagné les stéréotypes sur le jeu vidéo mobile qui est encore considéré par une partie des gens comme "casual" et donc moins bien perçu que les soi-disant "vrais" jeux sur console ou PC.

On oublie également qu'il y a encore beaucoup de femmes qui doivent s'occuper de leurs enfants et/ou sont femmes au foyer. Ces personnes là ont généralement moins de temps pour s'adonner aux jeux vidéo et le consomment donc de la manière dont elle le peuvent à savoir sur téléphone. Cela n'empêche pas d'avoir d'excellents jeux sur mobile.

On est sur le stand "Jeux Made in France" et il faut le dire : le jeu vidéo français ne se porte pas bien récemment. Comment "Women in Games France" peut aider les acteurs et actrices de l'industrie face aux licenciements, mauvaises ventes de jeux, etc... ?

Cette situation ne concerne pas uniquement le secteur du Jeu Vidéo. Il s'agit avant-tout d'un contrecoup des années Covid où les studios ont recruté en masse pour produire davantage, et ce, sans se soucier de "l'après". Les acteurs et actrices de l'industrie subissent alors de plein fouet le contrecoup et cela nous bloque un peu dans notre envie de prôner la diversité au sein des studios et recrutements. Difficile d'encourager l'arrivée de nouvelles têtes alors que l'industrie se porte mal.

Une personne concernée par cette situation peut cependant se tourner vers nous et nous contacter sur notre site ou notre serveur Discord officiel. Nous y avons plusieurs membres de l'industrie qui pourront fournir des conseils ou même des offres d'emplois qui peuvent permettre de rebondir.

Mais même si tout se passe bien pour vous, vous pouvez tout à fait discuter avec nous, rejoindre "Women in Games" et nos activités. Il est possible de devenir simplement sympathisant ou membre adhérent de l'association pour faire vivre cette dernière à nos côtés. Les entreprises et studios peuvent également devenir partenaires avec "Women in Games France" pour nous aider dans nos actions.