Call of Duty Black Ops 6 : le jeu propose un meilleur son contre quelques euros

Disponible depuis ce vendredi 25 octobre, le nouveau Call of Duty : Black Ops 6 propose un curieux abonnement pour améliorer le rendu sonore en jeu.

C'est ce vendredi 25 octobre que sort "Call of Duty : Black Ops 6", dernier jeu de la licence de FPS à succès. Activision Blizzard a donné le coup d'envoi de cette superproduction après plusieurs bêtas sur le jeu. Le titre est désormais disponible sur de multiples supports tels que la Playstation 5, la Xbox Series et le PC.

Mais à peine "Call of Duty : Black Ops 6" est-il disponible que le jeu est déjà sous le feu des critiques. Sur les réseaux sociaux, plusieurs joueurs se sont plaint d'une curieuse option d'achat disponible pour le jeu : une option de rendu sonore personnalisé.

Un meilleur rendu audio vous coûtera 20 euros sur "Black Ops 6". © Activision Blizzard

Fruit d'une collaboration entre Activision Blizzard et la compagnie experte en son Embody, cet abonnement vous permet, contre 20 petits euros, de créer un profil sonore adapté à vos oreilles et vos habitudes d'écoutes. La description officielle de l'abonnement garantit un "haut niveau de précision directionnelle afin que chaque bruit de pas ou explosion puisse être perçu avec une précision inégalée".

Payer pour avoir des avantages sur un jeu vidéo n'est pas une chose nouvelle en soi. Mais lorsqu'il s'agit d'un jeu qui repose beaucoup sur son aspect compétitif, cela peut vite déclencher la grogne des joueurs. Sur les réseaux sociaux, ils sont déjà nombreux à se plaindre de cette option jugée "pay to win" (qui donne un avantage à ceux qui payent par rapport à ceux qui ne le font pas). Et pour cause : "Call of Duty : Black Ops 6" est, comme ses prédécesseurs, un jeu de tir qui repose beaucoup sur la stratégie et l'anticipation de ses adversaires pour l'emporter. Bénéficier d'un meilleur rendu audio sur les tirs, et surtout sur les bruits de pas, constitue donc un net avantage pour un joueur désireux de s'imposer lors de parties en ligne.

D'autant que l'abonnement proposé par Embody n'est pas à vie. En déboursant 20 euros, vous obtiendrez donc une licence pour bénéficier d'un meilleur son personnalisé pour les cinq ans à venir. Cette option pourrait très bien ne concerner que "Black Ops 6" puisque rien ne garantit que Activision Blizzard ne propose cette option pour les prochains jeux de la licence à sortir durant les cinq prochaines années.