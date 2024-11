"Produire des jeux vidéo européens, c'est aussi notre mission chez ARTE" [INTERVIEW]

De passage pendant le salon Paris Games Week 2024, la chaine franco-allemande ARTE a bien voulu répondre à quelques-unes de nos questions sur ses activités en tant qu'éditeur et co-producteur de jeux vidéo.

La chaîne ARTE soutient régulièrement les créations françaises et notamment des productions de jeux vidéo. Trois studios indépendants soutenus par ARTE étaient présents lors du salon Paris Games Week 2024 pour présenter leurs nouvelles productions. L'occasion idéale pour découvrir des jeux hors du commun, mais également pour nous entretenir avec ARTE France sur le sujet de l'édition et de la co-production de jeux vidéo français.

Nous avons pu nous entretenir sur le stand officiel de ARTE avec Diana Stoïca, cheffe de projet publishing pour ARTE France et chargée de présenter plusieurs jeux co-produits et édités par la chaîne.

Quel est le rôle d'ARTE dans le jeu vidéo en France ?

Chez ARTE France ça fait maintenant 11 ans que l'on co-produit et édite des jeux vidéo de studios indépendants à l'échelle européenne.

C'est important pour nous, en tant que membre du service public, de soutenir la création sous toutes ses formes. Nous nous sommes ouverts aux jeux vidéo et aux expériences immersives au global, à l'échelle nationale et européenne, car cela fait partie de la culture aujourd'hui. Ce n'est pas une obligation pour nous de porter des projets dans le jeu vidéo en France, mais cela relève de nos missions dédiées à la culture.

Quelles sont les actions d'ARTE France sur le salon Paris Games Week ?

Nous sommes présents en tant qu'éditeur pour représenter les projets sur lesquels on travaille actuellement. Nous y présentons trois jeux "30 Birds", "Looking for Fael" et "Gloomy Eyes". Ce n'est pas toujours possible pour les studios, notamment indépendants, de se déplacer sur des salons et événements. Certains ont pu venir au début du salon, mais cela fait partie de notre mission d'être présents sur ce genre d'événements très grand public. Cela permet de donner une très bonne exposition pour les jeux sur lesquels on travaille et de dévoiler quelques démos jouables aux visiteurs.

En faisant participer les visiteurs, on leur permet déjà de découvrir les jeux présentés au travers des démos et de faire en sorte que davantage de monde s'intéresse à ces projets.

30 Birds est un jeu presenté et co-produit par ARTE France. © ARTE

On dit souvent qu'ARTE, est la chaîne qui propose des programmes originaux, est-ce quelque chose que l'on retrouve dans la production de jeux vidéo ?

Oui ! C'est très important pour nous de faire connaître cette activité de la chaîne et le jeu vidéo en tant qu'objet culturel à part entière. Cela permet également de mettre en avant des projets qui ne pourraient pas être aussi visibles sans notre soutien. On utilise la stature et la notoriété d'ARTE pour promouvoir plein de projets originaux et qui méritent que l'on s'y intéresse et qu'on y joue. Des projets mémorables que l'on appelle plutôt des "jeux d'auteur" et qui ont autant besoin de visibilité que les gros jeux AAA.

Les jeux co-produits et édités par ARTE semblent effectivement loin des grosses productions comme "Call of Duty" ou "Assassin's Creed". C'est une chose à laquelle vous tenez ?

On y tient beaucoup effectivement. La plupart du temps, il s'agit de petits studios et équipes que l'on souhaite soutenir dans leurs projets. On aide généralement des jeux qui ont une certaine patte artistique, que ce soit dans le design ou le gameplay. Ces jeux véhiculent des idées originales.

C'est primordial pour nous d'avoir des jeux mémorables et différents. Notre catalogue de jeux indépendants s'agrandit d'année en année, mais il n'y a pas vraiment de secret pour se démarquer. Pour nous, il est important que nos projets aient du coeur. Pas forcément qu'ils soient porteurs d'un message ou engagés, mais plutôt qu'ils reflètent notre personnalité.

Pour nos lecteurs qui n'ont jamais touché à un jeu produit par ARTE, lequel recommanderiez-vous ?

Un de ceux qui a le plus de succès est "Vectronom" (sorti en 2019). Il marche très bien car il est accessible et vraiment prenant. C'est un jeu de rythme où les plateformes apparaissent et disparaissent en fonction de la musique jouée. Il est donc très simple à prendre en main et la musique est très agréable et originale également.

Je ne peux aussi que conseiller le prochain jeu sur lequel nous travaillons. Il s'intitule "30 BIRDS" et il s'agit d'un jeu d'aventure qui se passe sur des lanternes qui tournent sur elles-mêmes, créant alors un mix de 2D et de 3D. Ce jeu a une direction artistique sublime et inspirée des miniatures persanes. Un jeu vraiment très drôle, mais aussi très prenant.

Comment la chaîne s'y prend-t-elle pour sélectionner les jeux qu'elle va soutenir ?

On fait beaucoup d'événements comme la Paris Games Week. Sur des salons professionnels ou au grand public, on reçoit souvent directement des demandes de projets sur ces salons. Nous nous réunissons ensuite en équipe pour étudier les projets et travailler sur ceux que nous avons retenus.

On prend ensuite les décisions en interne et surtout en équipe. Chez ARTE France, il n'y a pas une seule personne qui est décisionnaire, mais il s'agit d'un groupe de professionnels qui vont travailler ensemble sur le projet présenté.

Donc si demain, si j'ai un jeu vidéo à proposer à ARTE, comment je peux m'y prendre exactement ?

Vous pouvez nous soumettre des projets sur les salons avec des présentations et books de manière totalement classique, et ensuite passer par notre plateforme en ligne sur le site arte.tv qui accueille de nombreuses initiatives, que ce soit dans le jeu vidéo ou d'autres domaines.

On aime plutôt recevoir des projets naissants et donc évaluer des prototypes et idées de jeux plutôt que des productions déjà quasiment terminées.