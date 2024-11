PS5 Pro : les premiers retours sont unanimes, la console souffre d'un gros défaut

Sortie le vendredi 7 novembre, la PS5 Pro promet aux joueurs des prouesses graphiques et technologiques, mais à quel prix ? Retour sur les avis de la presse spécialisée qui a pu mettre la main dessus.

Arrivée sur le marché il y a quelques heures, la nouvelle console de Sony faisait l'objet de débats depuis son annonce, en septembre dernier. Nombreuses étaient les interrogations concernant son utilité et sa pertinence. La question du prix faisait également beaucoup de remous au sein de la communauté du Jeu Vidéo.

Le dernier modèle de Sony promet une expérience gaming plus immersive que jamais avec des fonctionnalités renforcées. La multinationale japonaise présente une console haut de gamme avec une performance graphique 45 % plus puissante. Les joueurs apprécieront plus que jamais leurs heures de jeu grâce au Ray Tracing amélioré, à la meilleure fluidité boosté à l'IA, à une qualité d'image en 4K/60FPS...

En fin du compte, La PS5 Pro n'est ni plus ni moins qu'une PS5 en version améliorée. Mais en veut-elle la chandelle ? Petit tour des premiers tests de la presse spécialisée.

Une console révolutionnaire

Avec sa nouvelle PS5 Pro, Sony compte bien marquer les esprits. Les critiques spécialisées, qui ont pu la tester, font unanimement part de leur enthousiasme concernant sa puissance et ses performances, inégalées jusqu'à aujourd'hui.

PresseCitron ne manque pas d'évoquer son bonheur en écrivant que la sortie de la PS5 Pro "marque un tournant décisif" dans l'industrie du jeu vidéo. Avec une puissance hors pair, une mémoire 28% plus rapide que la PS5 et 67% d'unités de traitement supplémentaires, Sony promet une console beaucoup plus performante.

L'image : principal atout de la PS5 Pro

Mentionnons enfin la qualité de l'image, principale caractéristique de la console. Capable de faire tourner un jeu en 4K/60FPS, Numerama insiste sur l'expérience de jeu, bien plus immersive et impressionnante. PresseCitron souligne l'importance du ray tracing, qui améliore grandement les reflets de l'eau, les effets de transparence ou encore les surfaces métalliques.

Des reflets optimisés sur Cyberpunk 2077 © Capture PS5 Pro

Pour toujours plus de réalisme au sein de ses jeux, la PS5 Pro compte désormais sur l'intelligence artificielle : la PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Grâce à cette nouvelle technologie, l'upscaling sera amélioré de façon conséquente. La console sera capable de proposer des images nettes en 4K, tout en conservant des performances idéales.

La révolution graphique est plus que notable concernant certains jeux, comme Dragon's Dogma 2, No Man's Sky ou encore Marvel's Spider-Man 2. Complètement refondus, ces titres semblent "méconnaissables", toujours selon Numerama.

Une qualité d'image inégale

Promettant monts et merveilles en termes d'image, la PS5 Pro conserve tout de même quelques défauts. Numerama remarque que tous les jeux ne sont pas optimisés de la même manière, avec " des bons élèves, des très bons élèves et des élèves quelconques". Des écarts graphiques qui remettent en cause le prix élevé de la console. Rise of Ronin, ou même Ratchet & Clank: Rift Apart, présentent des visuels quasiment identiques avec la PS5 basique.

Une console qui n'offre pas de lecteur de disque

Avec son nouveau modèle, Sony enjoint ses joueurs à passer au tout dématérialisé. Avec la PS5 Pro, impossible d'insérer un quelconque disque, car aucun lecteur n'est inclus dans la console. Le seul moyen de faire lire vos jeux au format physique est d'acheter un autre lecteur, vendu séparément. Toutefois, ce gadget est en rupture de stock depuis plusieurs semaines et il y a peu de chance de l'acquérir en ce moment.

Pas de lecteur de disque pour la PS5 Pro © Sony

Les ajouts de la PS5 Pro valent ils ces 800 euros ?

Malgré ses aspects positifs, la PS5 Pro est obscurcie par un point noir majeur : son prix. Proposée à 799,99€ sur le site officiel, la console n'est définitivement pas accessible à tous. La plupart des joueurs ne peuvent se permettre de délivrer une telle somme, d'autant plus que la PS5 Slim se vend quant à elle à 549,99€ (toujours sur la page de PlayStation).

Cet écart de 250 euros compte bien marquer un passage en haut de gamme pour ce modèle optimisé. PlayStation vise un public assez réduit, et cet aspect a été unanimement repéré par les critiques. Ces derniers se sont alors demandés si la hausse des prix valait la peine d'exister. Les nouveautés de la PS5 Pro méritent elles ces 250 euros d'écart ?

Pour la plupart des critiques, dont JVTech, inutile d'acquérir la nouvelle PS5 Pro si vous possédez déjà sa petite sœur. L'évolution entre les modèles n'est pas exubérante et ne mérite pas que l'on dépense de nouveaux billets, d'autant plus qu'aucun jeu exclusif n'est prévu pour cette version haut de gamme.

Où se procurer la PS5 Pro ?

Disponible depuis peu, la PS5 Pro ne profite pas encore de réductions. Les grandes surfaces comme la FNAC, Amazon, Rakuten, Boulanger ou Leclerc vendent le produit au même prix. Il faudra certainement patienter pendant quelques mois avant d'observer de potentielles promotions comme ce fût le cas avec les précédents modèles de PS5.