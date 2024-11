Genshin Impact 5.2 : date de sortie, bannières, events et codes primo-gemmes

Genshin Impact vient de dévoiler son programme pour la mise à jour 5.2 et on vous récapitule toutes les annonces, bannières et codes primo-gemmes.

Genshin Impact continue de se développer au travers de nouvelles mises à jour qui viennent enrichir son contenu. Le titre a récemment dévoilé son programme pour la mise à jour 5.2 qui suivra l'évolution de nos personnages dans la région de Natlan. L'occasion pour le voyageur et Paimon de vivre de nouvelles aventures, et pour les joueurs, de se mesurer à de nouveaux défis.

La mise à jour 5.2 de Genshin Impact est désormais officielle et on résume pour vous les nouveautés à venir, les bannières avec les personnages 5 étoiles et 4 étoiles, ainsi que les événements prévus pour vous faire gagner des primo-gemmes !

Quels sont les codes primo-gemmes pour la mise à jour 5.2 de Genshin Impact ?

Chaque programme officiel de mise à jour de Genshin Impact permet aux joueurs de bénéficier de codes pour obtenir des primo-gemmes. Cette monnaie est précieuse dans le jeu puisqu'elle vous permet d'effectuer des tirages et obtenir de nouveaux personnages.

Les codes à rentrer pour le programme de la 5.2 de Genshin Impact sont les suivants :

6ALMWAVKLK35

7TLMXSD243JR

JS45ETDJLKMD

Attention, ces codes ne sont valables que pendant quelques heures après la diffusion du programme de la 5.2 de Genshin Impact qui fût diffusé le vendredi 8 novembre à 13h (heure de Paris).

La mise à jour 5.2 de Genshin Impact sera disponible en jeu à partir du mercredi 20 novembre 2024. Il s'agira de la première phase de la mise à jour avec la première bannière intégrée durant cette dernière. La seconde bannière sera, quant à elle, disponible à partir du 11 décembre 2024.

Quelles sont les bannières de la mise à jour 5.2 de Genshin Impact ?

La 5.2 de Genshin Impact prévoit deux bannières principales et deux nouveaux personnages à venir dans le jeu : Chasca et Ororon. Chasca est un personnage 5 étoiles qui manie un arc et l'élément Anemo. Ororon est également un manieur d'arc mais en rareté 4 étoiles et maniant l'élément électro. La bannière de Chasca sera disponible pendant trois semaines, soit jusqu'au 11 décembre.

© Hoyoverse

Chasca est un personnage qui est notamment capable de voler dans les airs avec sa compétence élémentaire et de tirer des balles Anémo pouvant absorber les éléments environnants. Son déchainement élémentaire permet de lancer une grosse attaque Anémo sur une large zone.

Ororon est capable de voler rapidement vers le haut et de viser avec son arc en l'air pour envoyer des dégâts électro. Son déchainement élémentaire permet de déployer un gadget qui inflige des dégâts électro en zone. Ororon fonctionne principalement avec d'autres personnages d'élément Hydro pour faire des réactions d'électrocution.

La seconde partie de la mise à jour 5.2 apportera une bannière composée de Zhongli et Neuvillette. Elle sera en ligne jusqu'à la sortie de la mise à jour 5.3.

© Hoyoverse

Quelles nouveautés à venir pour la mise à jour 5.2 de Genshin Impact ?

La version 5.2 de Genshin Impact apportera une nouvelle quête d'archon pour progresser dans l'histoire principale du jeu, l'interlude chapitre 5 qui fera office d'introduction pour la suite des événements. Il faudra patienter jusqu'à la mise à jour 5.3 pour connaître la suite des aventures du voyageur à Natlan et se rapprocher du dénouement concernant les personnages de Mavuika, Ororon et Capitano.

La principale nouveauté de la mise à jour 5.2 de Genshin Impact vient des personnages de Chasca et Ororon qui seront désormais jouables en jeu. Vous pourrez également profiter de nouvelles quêtes tribales pour en apprendre plus sur eux et sur la région de Natlan. Accomplir la quête tribale de Chasca permet également d'obtenir des matériaux d'amélioration pour monter le personnage jusqu'au niveau 60.

Les joueurs pourront également découvrir la nouvelle tribu des Fleurplumes, spécialisés dans les vols et qui utilisent de nouveaux pouvoirs de sauriens : les Qucusaures, capables de voler dans les airs. La version 5.2 comprend également une nouvelle zone contaminée par les abysses : la cité en ruines d'Ochkanatlan. Cet endroit est occupé par un dragon redoutable qui attaquera les joueurs. L'occasion d'y retrouver un autre saurien qui viendra vous aider : les Iktomisaures.

Un nouveau boss sera également disponible : la Papille Obombrée qui permettra d'obtenir des éléments d'améliorations pour certains personnages comme Chasca.

Pour les artefacts, les joueurs pourront désormais marquer en favoris leurs artefacts préférés afin de les retrouver plus rapidement et les équiper plus vite sur leurs personnages. Les joueurs pourront également verrouiller automatiquement les artefacts reçus en fonction de leurs statistiques.

Enfin, les détecteurs de trésors afficheront désormais davantage de coffres dont ceux qui dépendent de certaines énigmes comme des fées à retrouver et escorter.

Quels sont les events à venir durant la mise à jour 5.2 de Genshin Impact ?

La nouvelle version de Genshin Impact permettra de profiter de plus évents anciens et nouveaux pour débloquer des primo-gemmes et autres récompenses en jeu.

L'événement principal de cette version : "rouleaux d'esprits Iktomi" permettra d'obtenir de multiples récompenses dont une nouvelle épée à une main de rareté 4 étoiles ainsi que ses matériaux de raffinement. Les joueurs devront aider la sorcière Citlali et Ororon à retrouver des esprits perdus et affronter des monstres en accomplissant différents objectifs.

Les joueurs pourront ensuite réaliser de multiples challenges de plateforme dans d'autres événements des "essais de la guilde des aventuriers", un mode de "tower defense", un évent qui consiste à retrouver des lieux du jeu et des récompenses doublées pour les matériaux d'xp et d'or.