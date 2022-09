Genshin Impact : retrouvez tous nos guides sur la mise à jour 3.0

Avec l'arrivée du patch 3.0, Genshin Impact est entré dans une nouvelle ère. La région de Sumeru vous tend les bras, avec ses mystères, ses boss et ses ressources. Retrouvez toutes les infos sur le jeu et nos guides ci-dessous.

[Mis à jour le 01 septembre 2022 à 16h07] Bienvenue dans le monde de Teyvat ! Un monde fantastique, création de miHoYo et l'une des destinations les plus touristiques du monde du jeu vidéo. Car en effet, la popularité de Genshin Impact est indéniable. Le jeu regroupe sur PC, Android, iOS et Playstation plus de 60 millions de joueurs actifs, conquis par son univers colorés, son gameplay nerveux et tactique, et son ambiance unique. Mais le sujet n'est pas là ! Genshin Impact est entré récemment dans une nouvelle ère, celle du patch 3.0. Une mise à jour qui apporte avec elle de nombreuses nouveautés dans le monde de Teyvat, dont la nouvelle région de Sumeru et sa capitale, Sumeru City. Forestière, mystérieuse... Les adjectifs pour la qualifier sont nombreux, et la bonne nouvelle c'est qu'on vous a préparé quelques guides si vous avez besoin d'un petit coup de main.

Avant toutes choses, nous pouvons vous proposer de découvrir la carte interactive de Teyvat. Développée par mapsample.com, elle vous permettra de trouver toutes les ressources dont vous aurez besoin dans la région de Sumeru, notamment tous ses Dendroculus, ses points de téléportation, ses statues des Sept et différents artéfacts et quêtes. Vous la trouverez grâce au lien ci-dessous.

Si vous aussi vous souhaitez rejoindre la région de Sumeru, trouver ses Dendroculus, progresser dans des quêtes ou trouver les nouveaux boss cachés, voici quelques guides pouvant éventuellement vous aiguiller sur le bon chemin. Notamment celui de Sumeru et du Dendro ! La région n'est pas toujours facile d'accès et vous aurez à suivre toute une suite de quêtes pour pouvoir y accéder. Quant au Dendro, c'est le nouvel élément de la mise à jour 3.0, un élément de la "nature" vous permettant de débloquer de nouvelles combinaisons élémentaires. On vous explique comment l'obtenir, juste ci-dessous.

Genshin Impact est un jeu 100 % gratuit développé par miHoYo. Il est disponible sur PC, Playstation 5, Playstation 4, iOS et Android. Vous le trouverez en téléchargement sur le site officiel du jeu, juste à cette adresse. Il ne requiert pas un PC surpuissant, la configuration minimum recommandée étant présentée comme ci-dessous. Si jamais vous rencontrez des problèmes pendant l'installation du launcher de Genshin Impact, pas de panique, vous avez toujours l'option de vous rendre sur la Foire au Question de la version PC du jeu, à cette adresse.

Système d'exploitation : Windows 7 SP1 64 bits, Windows 8.1 64 bits, ou Windows 10 64 bits (Le jeu n'est pas compatible avec Windows Insider)

Processeur : Intel Core i5 ou équivalent

RAM : 8 Go

Carte graphique :NVIDIA® GeForce® GT 1030 ou supérieure

Version DirectX : DirectX 11

Espace de stockage : Assurez-vous d'avoir au moins 30 Go d'espace libre

Quand on sait qu'un jeu est disponible sur PC, il est naturel de se demander si il sera disponible sur telle ou telle plateforme de jeu. Pour faire court dans la réponse à cette question, non Genshin Impact n'est pas disponible sur Steam. Le jeu dispose de son propre client que vous pouvez télécharger sur le site officiel du jeu (voir ci-dessus). Aucune mention n'a été faite d'une éventuelle arrivée du jeu sur Steam prochainement, ni sur l'Epic Games Store. Il faudra donc prendre son mal en patience ou tout simplement se passer des services de nos plateformes de jeu pour jouer à Genshin Impact.