Le nouveau jeu Indiana Jones se dévoile au travers d'un gameplay de 15 minutes

Prévu pour le 9 décembre 2024, le prochain jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien vient de révéler en vidéo de nombreux détails sur son gameplay. Mais que nous promet cette courte plongée dans le monde palpitant du célèbre archéologue ?

Avec pas moins de cinq films, le dernier datant de 2023, Indiana Jones suscite depuis le début des années 1980 un intérêt indéniable. Les fans de l'archéologue au chapeau fédora ont pu voir le personnage d'Harrison Ford décliné dans de nombreux domaines (séries dérivées, bandes dessinées, jouets...), et c'est avec enthousiasme qu'ils attendent le prochain jeu vidéo à son nom.

Développé par le studio MachineGames et édité par Bethesda Softworks, le jeu sera disponible dès le 9 décembre 2024 pour tous les joueurs PC et Xbox Series (y compris dans le Game Pass PC et Ultimate). Une date de sortie on ne peut plus réfléchie à l'approche des fêtes de Noël. En ce qui concerne les possesseurs de PS5, il faudra s'armer de patience car la parution n'est prévue qu'en printemps 2025.

Un gameplay qui ravit les fans de l'univers

Indiana Jones et le Cercle Ancien fait l'objet de nombreuses attentes auprès de la communauté, surtout après le dernier film, Indiana Jones et le Cadran de la destinée, qui n'a pas tellement obtenu les faveurs du public. Pourtant, avec les nombreuses images fournies lors des 15 minutes de gameplay (présentées hier soir au monde entier) paraissent prometteuses. Très complète, la séquence a pu dresser de façon assez détaillée les mécaniques du jeu, que ce soit en termes de combat, d'énigme ou d'exploration.

Un scénario dessiné dans les grandes lignes

Pour ce qui est du scénario en lui-même, peu d'indices ont été véritablement dévoilés. MachineGames s'est seulement livré, le temps de quelques secondes, à préciser le tout début de l'intrigue ainsi que les quelques personnages entourant Indiana Jones. Une histoire de cambriolage, une journaliste italienne nommée Gina dont la fidélité reste à démontrer, un mystérieux cercle ancien...

Indiana Jones et le Cercle Ancien se déroule en 1937, soit entre les aventures du premier et du deuxième film Indiana Jones. Plongé dans le contexte de l'entre-deux-guerres, le célèbre archéologue aura pour ennemis les puissances de l'Axe, soit l'Allemagne nazie, l'Italie fasciste et l'Empire du Japon.

Des visuels travaillés et immersifs

La présentation alterne entre cinématiques et images de gameplay à la première personne (un choix de perspective audacieux qui renforce l'immersion dans l'univers de l'archéologue). Avec ses graphismes très convaincants et ses multiples environnements, comme les pyramides de Guizeh, la jungle, les temples perdus ou encore la ville, MachineGames promet un jeu dépaysant et varié.

Des cartes exotiques et dépaysantes © MachineGames

Les décors sont parsemés de détails et de vie, amenant le joueur à découvrir par lui-même les secrets dissimulés sur chacune des cartes. Le studio avoue avoir travaillé avec passion sur son futur titre, avec des recherches approfondies sur les années 1930 et une volonté de retracer au mieux l'ambiance des films de Spielberg.

Des combats et des énigmes

Avec son célèbre fouet et son revolver, Indiana Jones se livrera à de nombreux combats, que le joueur interprétera à sa manière. Entre discrétion ou affront, la liberté de jeu semble de mise et permet à chacun d'expérimenter à sa manière le scénario. Selon la disposition de la carte et les caractéristiques des ennemis, le gameplay ne sera pas le même et il sera nécessaire d'adapter ses stratégies pour avancer.

Tout comme la saga de Steven Spielberg, le célèbre archéologue se verra affronter plusieurs énigmes, avec chacune son niveau de difficulté et de récompense. Comme le précise la présentation de 15 minutes, "les énigmes sont toutes intégrées au monde : des défis modestes cachant des secrets interdits aux obstacles épiques débouchant sur de grands mystères".

Malgré les nombreux détails révélés par cette présentation du gameplay, le jeu garde lui aussi sa part de mystère et d'ombre. Le cercle ancien n'a pas fini de délivrer ses secrets et MachineGames compte bien satisfaire les fans désabusés du grand archéologue. Rendez-vous dans moins d'un mois pour incarner la peau d'Harrison Ford et enquêter sur ce mystérieux cercle ancien.