Xbox travaille sur une nouvelle console portable, une première pour la marque de Microsoft

La compétition est rude entre les géants du jeu-vidéo PlayStation et Xbox, mais le dirigeant de Xbox Game Studios vient d'annoncer un tournant : une console portable serait en préparation.

L'information vient tout juste de paraître, grâce à une interview menée par Bloomberg avec Phil Spencer, l'actuel dirigeant de Xbox Game Studios. La société de Microsoft réfléchirait sur une nouvelle console tout à fait révolutionnaire, qui changerait drastiquement la trajectoire empruntée depuis sa création en 1994.

En effet, Xbox travaillerait sur des prototypes de console portable. Un changement de viseur qui n'est pas une réelle surprise, Phil Spencer ayant professé à plusieurs reprises son intérêt pour les consoles portables.

Une date encore très incertaine

Bien que la course soit lancée, la ligne d'arrivée demeure bien incertaine. Le projet n'étant encore qu'à un stade très précoce, aucune date de sortie n'a été évoquée. Il est très probable que plusieurs années se seront écoulées avant que les joueurs ne puissent avoir entre les mains le nouveau gadget Xbox.

Ce temps d'attente, aussi long qu'indécis, laissera sans doute place à de nombreuses rumeurs et hypothèses. Quoiqu'il en soit, il ne faudra sûrement pas s'attendre à de réelles annonces avant 2027. L'équipe Xbox ne s'est pas encore mise au fourneau et prend le temps de réfléchir, afin de penser au mieux son nouveau modèle.

La société de Microsoft se concentre surtout aujourd'hui sur une étude du marché actuel, afin de répondre au mieux aux tendances et aux demandes des clients. "A plus long terme, j'aimerais vraiment que nous construisions d'autres appareils," se confie Phil Spencer à Bloomberg. "Et je pense que notre team pourrait plancher sur un vrai travail innovant, mais nous souhaitons d'abord nous informer en étudiant ce qu'il se passe à l'heure actuelle."

Et les consoles de salon ?

Bien que Phil Spencer se soit prononcé sur un changement de ligne directrice au sein de Xbox, le développement des consoles portables ne signe pas la fin des consoles de salon. Bien au contraire, selon la présidente de Xbox Sarah Bond, qui avait dévoilé en début d'année que l'entreprise travaillait déjà sur une nouvelle génération de console.

Toujours d'après Sarah Bond, les prochains modèles de salon Xbox marqueraient même un saut technologique jamais vu entre deux générations, avec un bond graphique et technique inédit. Des promesses qui ne tombent dans l'oreille d'un sourd, les joueurs étant de plus en plus à l'affût de toutes les informations concernant le futur de l'entreprise Microsoft.