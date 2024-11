InZoi : le concurrent des Sims annonce une bêta ouverte pour bientôt

Si les Sims ont récemment annoncé qu'un cinquième opus ne verrait jamais le jour, InZoi, son grand concurrent, officialise enfin une date de sortie. Une nouvelle qui embrase déjà sa communauté.

Plus que quelques mois avant de pouvoir mettre la main sur InZoi, le jeu que peaufinent les développeurs de Krafton depuis près de deux ans. Ne pouvant aujourd'hui que se contenter des Sims 4, qui accumule les DLC payants parfois fourrés de bugs et de déception, les joueurs n'ont qu'une hâte : se tourner vers son concurrent premier, qui ne tardera pas à sortir dans le monde entier.

Grâce à son potentiel remarquable, InZoi bénéficie depuis son annonce officielle de la ferveur du public, qui tremble d'impatience face à ce nouveau jeu de simulation de vie. Programmé pour paraître fin 2024 au monde entier, les studios Krafton ont finalement pris la décision de retarder l'accès à leur bijou vidéo-ludique.

Une date de sortie légèrement repoussée

La date de sortie officielle, désormais reconduite au 28 mars 2025, est un merveilleux moyen d'inaugurer le printemps. Bien que la communauté soit frustrée de devoir attendre plusieurs mois encore, la nouvelle est accueillie avec une relative gaîté chez les joueurs. En effet, Krafton prouve travailler sérieusement sur son projet en prenant le risque de reculer l'échéance plutôt que de servir une ébauche mal terminée et indigeste.

Hyungjun "Kjun" Kim, producteur et directeur du jeu, a justifié le retard du jeu au travers d'un long message à l'adresse des fans du monde entier d'InZoi : "On dit que parmi les primates, élever un enfant humain jusqu'à l'âge adulte prend le plus de temps, car les humains doivent être prêts à endurer et à s'adapter à leur environnement en constante évolution. L'amour et les soins supplémentaires nécessaires pour bien nourrir un enfant sont la façon dont je vois notre parcours avec inZOI, un jeu que nous allons nourrir ensemble depuis sa naissance en accès anticipé. Ce changement de date de sortie représente notre engagement à donner à inZOI une base plus solide, afin que nous puissions nous lancer dans ce voyage ensemble de la meilleure façon possible."

Parfaire les dernières finitions d'InZoi demande à l'équipe de développeurs quelques mois de travail supplémentaires. Le lancement de l'accès anticipé du jeu, prévu pour ce printemps, anime le public, probablement lassé des Sims 4 et de ses dizaines de DLC insipides.

Toutefois, seuls les joueurs PC pourront accueillir le futur grand simulateur de vie au 28 mars prochain. Krafton planche sur un jeu multiplateforme capable de s'adresser aux consoles de salon, mais le bout du tunnel est encore loin et il faudra sûrement attendre longtemps avant de voir de telles mesures se mettre en place.

Des performances notables

Tournant sur l'Unreal Engine 5, un moteur de jeu puissant de dernière génération, InZoi présente une qualité graphique et technique prometteuse. Le jeu de lumière et de reflet, la texture des cheveux, le réalisme des constructions... le gameplay et l'immersion du joueur au sein de ce simulateur de vie font rêver plus d'un.

Tous les PC ne seront donc pas forcément capable d'accueillir un tel jeu, d'autant plus que Krafton recommande au moins 60 Go de stockage disponible pour son téléchargement.

© Krafton

Pourtant encore au stade de développement, InZoi parvient admirablement à constituer une grande communauté de fans, aussi intrépides qu'impatients. Le jeu n'est même pas sorti que le soutien de la communauté paraît infaillible, soutien qui risque de s'élargir encore plus si le simulateur de vie répond aux promesses ambitieuses qu'il s'est fixées.