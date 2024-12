Un nouveau trailer GTA 6 est en approche selon quelques indices

Voilà près d'un an que le premier et dernier teaser de GTA 6 a été publié, mais depuis, silence radio. La communauté de fans attend depuis de nombreux mois un second trailer, et quelques indices laissent entendre que ce serait bientôt...

Les rumeurs et les hypothèses sur le prochain jeu Grand Theft Auto rythment sans relâche le quotidien des joueurs, mais aucune réelle information n'a été délivrée par Rockstar Games depuis près d'un an. Après la date fatidique du 5 décembre 2023, jour de publication du premier trailer, aucune information n'est venue récompenser l'insoutenable patience des fans.

Depuis, les rumeurs et la désinformation vont bon train, quitte à exaspérer les joueurs, qui sont en attente de véritables renseignements. Toutefois, les prochaines semaines pourraient bouleverser la donne, car l'ombre d'un second trailer commence à planer au-dessus de nos têtes...

Des indices qui ne laissent plus de doutes

Dans l'attente de nouvelles images officielles, les joueurs deviennent de véritables enquêteurs à la recherche du moindre indice. Alors que le premier trailer s'apprête à souffler sa première bougie, son successeur devrait bientôt paraître sur YouTube, si l'on en croit les dernières informations.

Les deux protagonistes du prochain GTA 6, Lucia et Jason © Rockstar Games

En effet, les fans ont souligné sur Reddit un changement important sur la chaîne YouTube de Rockstar : la création d'une playlist dans laquelle a été intégré le dernier trailer de GTA 6. Toujours selon les utilisateurs Reddit, la seconde bande-annonce du jeu ferait partie de cette playlist, mais elle serait inaccessible pour les internautes.

Un trailer qui se fait attendre

Ce n'est pas la première fois que la communauté de GTA 6 s'attend à une sortie imminente du second trailer. Les fausses fuites et les informations erronées ont été une constante tout au long de l'année, preuve de l'engagement et de l'impatience des fans.

Ce nouveau soubresaut, qui marque le début du mois, pourrait donc être un énième faux espoir pour les joueurs. Toutefois, la convergence de plusieurs évènements vidéoludiques pourrait faire de décembre un moment propice pour la sortie du deuxième trailer. Entre l'anniversaire de la première bande-annonce, la fin d'année qui approche et la diffusion prochaine des Game Awards 2024, Rockstar pourrait enfin faire paraître de nouvelles images.

GTA 6 étant prévu pour automne 2025, il est très probable que le second trailer apparaisse dans les mois à venir. Dans tous les cas, sa parution signera un chamboulement colossal dans le monde vidéoludique.