Ubisoft va mettre fin à un de ses jeux : nouveau scandale pour l'entreprise de jeu vidéo

Décidément, Ubisoft enchaîne les déboires et accumule les mauvaises nouvelles. Malgré de nouveaux jeux très appréciés comme Avatar : Frontiers of Pandora ou Star Wars Outlaws, un nouveau malheur s'abat sur l'entreprise.

C'est une véritable spirale de malheurs qui s'abat sur Ubisoft cette année. L'entreprise vidéoludique française souffre depuis les polémiques de 2020 de malheurs à répétition, qui semblent ne jamais prendre fin. Entre l'ambiance de travail critiquée par les employés, la baisse des ventes croissante et le report de certains titres comme Assassin's Creed Shadows, rien ne va plus chez Ubisoft.

Cela se confirme par ce nouveau retournement de situation : la mise en arrêt d'un jeu, pourtant sorti il y a peine six mois. XDefiant, paru effectivement en mai 2024, va voir ses serveurs en ligne fermés très bientôt, et ce de manière définitive.

Un nouvel échec vidéoludique pour Ubisoft

XDefiant, FPS qui avait été plutôt apprécié par la critique lors de sa sortie, est sur le point de disparaître. Une décision radicale qui traduit un énième échec pour Ubisoft, pourtant à l'origine de nombreux classiques vidéoludiques comme Far Cry, Assassin's Creed, ou encore Just Dance.

La raison de cette fin abrupte : un nombre de joueurs trop bas et des achats in-game insuffisants. La nouvelle vient d'être partagée sur les réseaux sociaux par le compte officiel de XDefiant ce mercredi 4 décembre, via un post sur X :

Le post intègre notamment un long message de Mark Rubin, le producteur exécutif du jeu, qui se présente comme un véritable mea culpa à l'adresse des joueurs. "De nombreux jeux gratuits mettent du temps à trouver leur place et à devenir rentables", précise ce dernier. "C'est un long chemin qu'Ubisoft et les équipes travaillant sur le jeu étaient prêts à parcourir jusqu'à très récemment. Mais, malheureusement, le voyage est devenu trop lourd pour être raisonnablement poursuivi."

Encore une fois, des licenciements en masse

Les serveurs de XDefiant resteront actifs jusqu'au 3 juin 2025, mais seule la moitié de l'équipe de développement continuera à plancher sur le projet. À partir du 4 décembre 2024, il ne sera plus possible de télécharger le jeu ni de faire des achats in-game, ce qui condamne d'ores et déjà le gameplay et l'expérience des joueurs. À savoir que tous les achats dans le jeu effectués il y a moins de 30 jours seront remboursés par Ubisoft.

D'après le journaliste indépendant Stephen Totila, la fermeture de XDefiant pourrait amener "près de 277 licenciements". Sur son post X, il rajoute que les studios Ubisoft de San Francisco et d'Osaka devraient connaître une fermeture prochaine.

Marie-Sophie de Waubert, à la tête du studio parisien Ubisoft, a tenu a envoyer un mail aux employés concernés, mail aujourd'hui rendu public : "Aux membres de l'équipe qui quittent Ubisoft, je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude pour leur travail et leurs contributions. Sachez que nous nous engageons à vous soutenir pendant cette transition."

Une nouvelle qui sonne familière à nos oreilles, Ubisoft ayant régulièrement remercié ses employés au cours de l'année 2024. Face à ces licenciements consécutifs, les rumeurs de rachat de l'entreprise prennent de plus en plus d'épaisseur et les studios semblent plus que jamais en danger.