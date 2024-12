Game Awards 2024 : des annonces légendaires et des nominations surprises cette année

Les Game Awards 2024 ont battu leur plein dans la nuit et de nombreux jeux ont été sacrés lors de cette cérémonie anniversaire. Retour sur les nominations et les annonces de l'évènement.

Innovation en termes d'accessibilité : Prince of Persia: The Lost Crown

Les Games Awards ont aussi été synonymes de récompenses à gogo. Les meilleurs jeux de l’année ont enfin reçu le sacrement ultime et se sont vus couverts d’applaudissements. Un jeu en particulier s’est vu décerner le titre de « Game Of The Year », pour le plus grand plaisir des joueurs.

Les Game Awards promettaient des annonces de folie et la nuit a effectivement été pleine de surprises. Entre les trailers de Borderland 4, Mafia : The Old Country, The Witcher 4 ou encore Elden Ring Nightreign, la communauté de joueurs ne s’est pas du tout ennuyée au cours des trois heures d’évènement.

En direct

11:20 - Dying Light : The Beast revient en force avec un trailer punchy Prévu pour n'être qu'un simple DLC, Dying Light : The Beast sera finalement un jeu à part entière. Dévoilé au travers d'un trailer de deux minutes, le prochain jeu de Techland promet un gameplay dynamique et entraînant. Le personnage de Kyle Crane fait son retour et fera face à de nouvelles péripéties, vingt ans après les évènements du précédent jeu Dying Light : The Following.

10:48 - GTA 6 reçoit un prix pour les Game Awards 2024 Les joueurs s'impatientent de plus en plus depuis la parution du dernier trailer de GTA 6 en décembre dernier. Depuis cette date historique, plus aucune information officielle n'est venue réconforter le coeur de la communauté. Une attente insoutenable se répand dans le monde, et les Game Awards semblent en avoir pris conscience. GTA 6 a en effet reçu, cette nuit vers 3h00 du matin, une des récompenses de la cérémonie. Le prochain titre de Rockstar Games s'est vu décerner le prix du "Jeu le plus attendu", battant ainsi Death Stranding 2, Ghost of Yōtei, Metroid Prime 4 et Monster Hunter Wilds.

10:16 - Harrison Ford monte sur scène pour les Game Awards C'est une légende du cinéma qui est apparue cette nuit à l'occasion des Games Awards 2024. Le grand acteur américain, à la tête du tout dernier jeu Indiana Jones et le Cercle Ancien, est monté sur scène pour remettre le prix de la Meilleure Performance. Celui qui a également interprété Han Solo dans la saga Star Wars a remis le prix à Melina Juergens pour son rôle dans Hellblade : Senua's Saga.

09:49 - Le prochain jeu Elden Ring se pare d'un trailer et d'une date Les Game Awards ont marqué l'histoire du monde vidéoludique cette nuit. Nombreux sont les grands jeux à avoir dévoilé leurs premières images, et c'est le cas pour Elden Ring : Nightreign. Contrairement à Shadow of the Erdtree, qui n'était qu'une simple extension du jeu de base, Nightreign se présente comme un spin-off à part entière. Le jeu est prévu pour 2025 et compte bien prendre ses distances avec le premier titre de la licence, puisqu'il est exclusivement multijoueur.

09:24 - Un trailer pour The Witcher 4 a été dévoilé ! Trente minutes à peine après le lancement des Game Awards, une bande-annonce choc est parue aux yeux du monde entier : celle de The Witcher 4 ! CD Projekt Red, son développeur, promet un nouveau chef-d'œuvre, aussi grandiose que Cyberpunk 2077 et The Witcher III, dont il est aussi à l'origine. Aucune date de sortie n'a été fournie.

08:00 - Le Game Of The Year a enfin un nom ! Les Game Awards 2024 sont malheureusement terminés ! Après trois heures d'évènement intenses, les annonces les plus folles ont été dévoilées et les meilleurs jeux de l'année se sont vus décerner les prix et la gloire mérités. Le titre de "Game Of The Year" (soit "Jeu de l'Année) est revenu à AstroBot, qui a raflé tous les prix. Le jeu de plateforme PS5 a été particulièrement apprécié et a également remporté les prix de la meilleure réalisation, du meilleur jeu d'action-aventure et du meilleur jeu familial.