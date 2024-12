Pokémon TCG Pocket : la première extension dévoilée avec une date de sortie

Pokémon TCG Pocket vient tout juste de dévoiler sa première extension via ses réseaux sociaux, et les images font déjà pâlir d'envie ses joueurs. À quoi faut-il s'attendre pour cette mise à jour ?

Un mois après son lancement mondial sur iOS et Android, Pokémon TCG Pocket s'offre une toute nouvelle mise à jour. L'application connaît depuis le 30 octobre une popularité sans faille qui a relancé l'engouement autour des cartes à jouer, et cette tendance n'est pas prête de s'arrêter. En seulement 1 mois, le jeu mobile aurait dépassé les 200 millions de dollars de recette, un chiffre colossal qui traduit la popularité de la licence dans le monde.

C'est sur X que Pokémon TCG Pocket a dévoilé de nouvelles images sur son futur contenu. Un teaser d'une minute qui a cumulé près de 100 000 vues en 30 minutes.

La courte vidéo nous permet d'entrevoir plusieurs cartes, toutes plus belles les unes que les autres, mais elle nous dévoile surtout le nom de la prochaine extension : "Mystical Island", soit "Île Fabuleuse". Bien que le teaser soit rapide, quelques cartes inédites sont repérables, comme la Mew Ex, la Ptera Ex, la Tauros holographique... etc...

© Pokémon Compagny

La nouvelle extension sera disponible très bientôt, ce jeudi 17 décembre 2024. Préservez vos Sabliers Booster, car la course aux nouveaux Pokémons sera très vite lancée !