The Witcher 4 : tout ce qu'on sait sur le futur RPG en monde ouvert

Les Game Awards 2024 étaient annoncés comme légendaires et inoubliables, et la cérémonie a confirmé les rumeurs avec l'annonce de The Witcher 4. La licence compte bien ouvrir un tout nouveau chapitre.

Parmi toutes les merveilleuses annonces qui se sont succédées cette nuit lors des Game Awards, celle de The Witcher 4 n'a laissé personne indifférent. Les développeurs de CD Projekt Red, à l'origine de Cyberpunk 2077 ou encore de la licence The Witcher, ont surpris la communauté de fans en annonçant leur prochain jeu.

Des premières images ont pu paraître aux yeux du monde entier et une bande-annonce cinématique de plus de 6 minutes a été projetée. Celle-ci met en scène le personnage de Ciri, qui est apparu dans le dernier jeu The Witcher : Wild Hunt, sorti 10 ans plus tôt. La jeune femme à la tresse blonde cendrée est clairement la vedette de la bande-annonce, autant par ses capacités de combat à l'épée que ses pouvoirs de sorceleuse.

Que raconte le trailer ?

Le trailer, qui dépasse les six minutes, laisse le temps au spectateur de suivre une petite histoire forte en émotions. Tout d'abord éberlués par la qualité graphique des images, nous sommes rapidement immiscés dans le monde de fantasy médiévale de The Witcher 4.

La bande-annonce débute dans un petit village champêtre dans lequel s'est réuni l'ensemble des habitants. Tous se sont assemblés autour d'un père et de sa fille, cette dernière s'apprêtant à se sacrifier comme offrande aux dieux. Toutefois, Ciri sauve la jeune femme de son destin et affronte le monstre qui était supposé la dévorer. Un long combat s'enclenche, entre coup d'épée et sorts magiques. La sorceleuse aux cheveux blancs finit par triompher, décapitant la créature d'un coup de lame acérée.

Des indices disséminés ça et là

Si le trailer n'est que cinématique et qu'il ne révèle aucune véritable image de gameplay, quelques indices ont été indirectement révélés aux spectateurs. Il semble tout d'abord évident que le futur jeu de CD Projekt Red ait pour protagoniste Ciri, princesse de Cintra, au lieu du classique Geralt de Riv. Le joueur n'incarnera donc pas un sorceleur, comme il est d'usage dans la licence, mais une sorceleuse (bien que Geralt soit prévu pour faire partie de l'aventure).

L'intrigue de The Witcher 4 devrait se dérouler plusieurs années après les évènements de The Witcher 3 : Wild Hunt, d'après les créateurs du jeu. Aucune ligne du scénario n'est cependant parvenue à l'oreille des fans. Le jeu sera sans nul doute un monde ouvert.

Nous savons également que The Witcher 4 marque un saut technologie, délaissant son moteur de jeu Redengine contre l'Unreal Engine 5, bien plus puissant et performant. Les studios qui planchent en ce moment même sur le titre assurent que celui-ci sera "le plus immersif et le plus ambitieux des jeux Witcher en monde ouvert à ce jour".

En plus de The Witcher 4, un cinquième ainsi qu'un sixième opus est prévu par CD Projekt Red. Cette nouvelle trilogie s'inscrit dans un programme appelé "Polaris", et devrait suivre les aventures de Ciri.

Une date de sortie est-elle annoncée ?

Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été dévoilée par la bande-annonce ni par CD Projekt Red. Il ne serait pas surprenant toutefois que The Witcher 4 ne paraisse que dans quelques années. À savoir que Cyberpunk 2077, autre titre phare de CD Projekt Red, avait laissé s'écouler 7 ans entre son premier trailer et sa parution mondiale...

De toute évidence, The Witcher 4 tournera sur toutes les plateformes, à savoir PC, PlayStation 5 et Xbox X/S. Seront exclues les anciennes générations ainsi que la Nintendo Switch.