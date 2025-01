Nintendo Switch 2 : les manettes fuitent sur la toile, que fait Nintendo ?

Alors que la nouvelle Nintendo Switch 2 devrait être présentée officiellement d'ici quelques jours, les fuites sur internet se multiplient sans que Nintendo ne réagisse.

La Nintendo Switch 2 est certainement la console de jeux la plus attendue en 2025. Alors que son constructeur a officiellement annoncé que la machine serait dévoilée au grand public d'ici le début d'année, cette dernière ne cesse de fuiter sur le net. Après son design, qui avait été publié sur les réseaux sociaux il y a quelques semaines ainsi que ses accessoires d'ores et déjà en vente, la console se révèle chaque jour un peu plus avec désormais plusieurs photos de ses nouvelles manettes.

Dans un post d'un forum chinois, un utilisateur présente quelques photos de ce qui semblent bien être les Joy-Con de la Nintendo Switch 2. On y observe notamment le nouveau système magnétique pour accrocher les manettes à la console.

Petite preuve supplémentaire que cette fuite des manettes de la Nintendo Switch 2 semble officielle : le numéro de série inscrit sur ces manettes est bien enregistré sur le site du support client de la firme. Cela permet notamment aux réparateurs officiels d'identifier le produit comme étant officiel.

Pour l'heure, Nintendo n'a toujours pas réagi aux différentes fuites d'informations relatives à la Nintendo Switch 2. Le constructeur prévoit toujours d'annoncer la console d'ici le 31 mars au plus tard.

Un design peaufiné et amélioré

Si Nintendo semble repartir sur un design similaire au premier modèle pour sa nouvelle Nintendo Switch 2, quelques différences sont tout de même à relever. La console semble disposer de sticks bien plus larges, qui semblent plus agréables à manipuler. Les boutons de la croix directionnelle bénéficient quant à eux d'un peu de couleurs. D'après les dernières informations en date, les Joy-Con de la nouvelle Nintendo Switch 2 disposeront d'une précision accrue et d'une meilleure fabrication afin d'éviter le problème de "drift" qui a touché de nombreux possesseurs du premier modèle.

© Mjayer

Mais ce qui interroge le plus est l'ajout d'un nouveau bouton en dessous du bouton "HOME" à droite de la console. Difficile à l'heure actuelle de connaitre avec exactitude l'utilité de ce bouton tant les rumeurs abondent sur internet. Certains parlent d'un bouton pour se connecter à un écran externe tandis que d'autres évoquent un bouton d'éjection des manettes Joy-Con.

Concernant le dock de la Switch 2, la taille serait bien plus petite que pour le premier modèle. Enfin, la nouvelle console disposerait de deux ports USB, tandis que la première version n'en possédait qu'un seul.

Une carte mère qui promet des performances plus élevées

En plus du design, la carte mère de la Nintendo Switch 2 est elle aussi sous le feu des projecteurs. Celle-ci a été partagée en images sur les réseaux sociaux.

Contrairement à la console de 2017, qui possédait une NVIDIA Tegra X1, la Nintendo Switch de 2025 devrait intégrer une NVIDIA Tegra 239 de la famille Orin. Ce changement induit une nette amélioration en termes de performances, la première carte mère disposant de 12 cœurs Cortex-A78AE, la deuxième de 2048 cœurs CUDA.

Les entrailles de la Switch 2 révélées au grand jour ? © MHN1994

Les rumeurs estiment que la Switch 2 pourra faire tourner des jeux en 4K et en 30 IPS (Image Par Seconde). Elle pourrait également inclure le ray tracing, qui retranscrit parfaitement les jeux de lumière, d'ombre et de reflets. Malgré ces évolutions majeures, la console ne devrait pas surpasser la PlayStation 5 ou la Xbox Series S/X en termes de puissance.

L'IA au centre du système

Grâce à un brevet déposé par Nintendo en juillet 2023 et révélé au grand public il y a peu, de nouveaux secrets entourant la Switch 2 ont été exposés au grand jour. Le document sous-entendrait la présence d'une fonctionnalité très appréciée des joueurs dans le système de la console.

Cette fonctionnalité serait ni plus ni moins l'upscaling d'images grâce à l'intelligence artificielle. Grâce à ce mécanisme, la console serait capable d'améliorer une résolution d'image donnée en une autre résolution plus élevée, donnant un rendu visuel plus qualitatif pour les joueurs. De fait, un simple en 1080p pourrait être optimisé en 4K. Sachant que la Switch 2 est rétrocompatible avec les jeux de sa grande sœur, il est probable que ces derniers voient leurs graphismes nettement optimisés.

La Nintendo Switch 2, c'est pour très bientôt

La fuite est apparue comme un coup de tonnerre sur internet. La Nintendo Switch 2, console la plus attendue du monde du jeu vidéo, est désormais accompagnée d'une date de sortie. Celle-ci a été révélée par le média italien UAGNA, qui tire ses informations d'une source sûre, sans que l'on sache véritablement l'identité de cette source en question.

D'après UAGNA, la Nintendo Switch 2 devrait être commercialisée dans quelques mois, le vendredi 28 mars 2025. Une date qui coïncide avec celle de la Switch première du nom, qui était sortie le 3 mars 2017.

D'après les rumeurs, Nintendo pourrait profiter du CES 2025 de Las Vegas, évènement qui se déroule du 5 au 9 janvier, pour présenter officiellement sa prochaine console. Si cette hypothèse est vraie, il ne reste plus que quelques petits jours avant de tout savoir sur la Switch 2.

Toutes ces fuites, qui ont parsemé les réseaux depuis quelques jours voire quelques heures, devraient être confirmées dans les jours à venir. Le CES 2025 de Los Angeles pourrait bien lever le voile sur tous les mystères entourant la prochaine console de Nintendo.