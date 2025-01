Ces jeux vidéo sont parmi les meilleurs pour la santé selon cette récente étude

Une récente publication scientifique met en évidence les bienfaits de certains jeux vidéo sur la santé des joueurs.

Les études sur la pratique du jeu vidéo ne manquent pas de nos jours. Si certaines font notamment ressortir son côté addictif ou son impact sur la capacité de concentration des plus jeunes joueurs, d'autres se concentrent davantage sur les avantages du jeu au quotidien. Car il y en a. C'est notamment le cas d'une récente étude menée par des chercheurs de l'institut Imperial College London et qui met en avant les bienfaits de certains jeux, en particulier pour la santé mentale de leurs joueurs.

Parmi les titres cités, on retrouve notamment "Legends of Zelda : Breath of the Wild" et sa suite "Tears of the Kingdom" disponibles sur Nintendo Switch, le titre "The Elder Scrolls V : Skyrim" ou encore "Red Dead Redemption". Ces derniers ont tous un point commun qui peut sembler assez évident : ils se déroulent dans un monde ouvert. Ainsi des titres comme ceux cités ou mêmes d'autres plus récents ou connus comme Elden Ring, GTA 5 ou Palworld disposeraient de bienfaits thérapeutiques pour les fans.

L'étude menée par les chercheurs de l'Imperial College London met en avant les bienfaits des jeux en monde ouvert sur la santé mentale et le quotidien des joueurs. L'étude en question démontre que ces jeux en monde ouvert offrent de grands avantages pour la santé mentale en améliorant la relaxation et le bien-être global des joueurs étudiés.

Le groupe étudié, qui se composait de 15 jeunes femmes et de 16 jeunes hommes, ressentait moins de stress et disposait d'une santé mentale améliorée grâce aux bienfaits des mondes ouverts qui encouragent l'exploration, la découverte ou encore les longues heures dans de superbes paysages. L'étude relie ces bienfaits aux avantages de profiter d'un gameplay non linéaire et qui se prête beaucoup plus à la relaxation et la liberté de mouvements.

A l'inverse, l'étude pointe du doigt des titres comme Fortnite, où la progression est assez linéaire et dictée par un objectif précis, un chronomètre et un aspect compétitif qui génère un sentiment d'excitation et d'urgence élevé. Les joueurs concernés semblent alors plus frustrés et moins enclins à se sentir relaxés en lançant ce type de jeu où la moindre seconde d'inattention peut résulter en un "game over".

L'étude de l'Imperial College London précise cependant que ces effets devraient également être poursuivis sur une analyse à long terme avec un engagement régulier au sein de jeux en mondes ouverts afin d'explorer et confirmer les bienfaits thérapeutiques de ce type de jeu sur le stress et l'anxiété. Tous les jeux en monde ouverts ne sont également pas à considérer : il y a peu de chances que vous soyez très détendus en lançant un boss sur Elden Ring par exemple. Mais les parties liées à l'exploration de l'Entre-Terre peuvent être propices à la relaxation et à la découverte.